اللاعبة تحدثت بالروسية.. واقعة غريبة في الدوري الأوكراني

08:00 ص الخميس 21 أغسطس 2025

إيرينا مايبورودينا

كتبت-هند عواد:

شهد الدوري الأوكراني لكرة القدم النسائية، واقعة غريبة بإشهار بطاقة صفراء في وجه إيرينا مايبورودينا، لاعبة نادي سيسترز أوديسا، لتحدثها باللغة الروسية.

وفي الجولة الثالثة من الدوري الأوكراني للسيدات، خلال مباراة سيسترز أوديسا وكولوس، يوم الأحد الماضي، أوقفت حكم المباراة اللقاء، بسبب تأخر إيرينا في استئناف اللعب.

ووفقا لشبكة "RT"، احتجت اللاعبة على قرار الحكم، وتحدثت بعدها باللغة الروسية، لتشهر حكم اللقاء البطاقة الصفراء.

وقالت حكم اللقاء للمدير الفني لفريق سيسترز أوديسا، إن اللغة الروسية غير مسموح بها في الدوري الأوكراني.

الدوري الأوكراني لكرة القدم النسائية كرة القدم النسائية إيرينا مايبورودينا نادي سيسترز أوديسا الدوري الأوكراني للسيدات
