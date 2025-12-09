إعلان

رحيل مدرب فريق كرة القدم النسائية في الزمالك

كتب : مصطفى الجريتلي

07:14 ص 09/12/2025

علي السعيد

ودعت عدد من لاعبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك المدير الفني علي السعيد، متمنيين له التوفيق في خطوته المقبلة.

وأعاد علي السعيد نشر وداع بعض اللاعبات له عبر حسابه بمنصة انستجرام كـ "Story" دون أن يوضح أسباب رحيله أو يكشف عن خطوته المقبلة.

ميشلين يني نيكولا تودع المدرب علي السعيد

ونشرت لاعبة الفريق يسرا محمد صورة تجمعها مع المدرب مذيلة إياها بتعليق: "شكرًا لك ياكابتن علي، أتمنى لك التوفيق في خطوتك المقبلة" كما نشرت زميلتها ميشلان بابادوبولو صورة تجمعها مع المدرب موجهة الشكر له على دعمه لها، متمنية له التوفيق في خطوته المقبلة.

يسرا محمد تودع المدرب علي السعيد

وكان نادي الزمالك قد أعلن رسمياً تعيين علي السعيد مديراً فنياً للفريق الأول لكرة القدم النسائية في يوليو الماضي خلفًا للمدرب محمد عزت الذي تقدم باعتذار عن عدم الاستمرار في مهمته الفنية.

علي السعيد مدرب سيدات الزمالك الزمالك فريق الكرة النسائية بنادي الزمالك

