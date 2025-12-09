رحيل مدرب فريق كرة القدم النسائية في الزمالك

ودعت عدد من لاعبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك المدير الفني علي السعيد، متمنيين له التوفيق في خطوته المقبلة.

وأعاد علي السعيد نشر وداع بعض اللاعبات له عبر حسابه بمنصة انستجرام كـ "Story" دون أن يوضح أسباب رحيله أو يكشف عن خطوته المقبلة.

ونشرت لاعبة الفريق يسرا محمد صورة تجمعها مع المدرب مذيلة إياها بتعليق: "شكرًا لك ياكابتن علي، أتمنى لك التوفيق في خطوتك المقبلة" كما نشرت زميلتها ميشلان بابادوبولو صورة تجمعها مع المدرب موجهة الشكر له على دعمه لها، متمنية له التوفيق في خطوته المقبلة.

وكان نادي الزمالك قد أعلن رسمياً تعيين علي السعيد مديراً فنياً للفريق الأول لكرة القدم النسائية في يوليو الماضي خلفًا للمدرب محمد عزت الذي تقدم باعتذار عن عدم الاستمرار في مهمته الفنية.

