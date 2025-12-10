أسيوط تُغلق صناديق انتخابات مجلس النواب لليوم الأول بلا شكاوى (صور)

أسيوط - محمود عجمي:

أعلن اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، عن إغلاق اللجان الانتخابية في الدوائر الأولى والثانية والرابعة باليوم الأول لانتخابات مجلس النواب 2025 في موعدها المحدد، دون تسجيل أية شكاوى داخل المقار الانتخابية، مؤكدًا أن عمليات التصويت جرت في أجواء آمنة ومنظمة.

جاء ذلك خلال متابعته لعملية إغلاق اللجان من داخل غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة، وبحضور الدكتور مينا عماد نائب المحافظ، والمحاسب عدلي أبو عقيل السكرتير العام للمحافظة، والأستاذ خالد عبد الرؤوف السكرتير العام المساعد، والعديد من القيادات التنفيذية والأمنية ووكلاء الوزارات ورؤساء الهيئات الخدمية وممثلي شركات المرافق.

وأوضح محافظ أسيوط أن اللجان قد أغلقت أبوابها في تمام الساعة التاسعة مساءً تحت الإشراف القضائي الكامل، حيث تولى القضاة والمشرفون غلق الصناديق بالأقفال البلاستيكية ووضع الشمع الأحمر على الأبواب، وسط تأمين مكثف من رجال الشرطة داخل وخارج المقار الانتخابية.

وأضاف المحافظ أن لجان الدوائر الثلاث التي أُلغيت نتائجها بقرار من المحكمة الإدارية العليا قد استقبلت الناخبين على مدار اليوم الأول 10 ديسمبر في 285 مركزًا انتخابيًا يضم 353 لجنة فرعية، تستقبل أكثر من 2 مليون و251 ألف ناخب وناخبة، يخوض أمامهم 87 مرشحًا منافسة قوية على 9 مقاعد بنظام الفردي، حيث من المقرر استكمال استقبال الناخبين غدًا خلال اليوم الثاني 11 ديسمبر للإدلاء بأصواتهم واختيار من يمثلهم في البرلمان 2025.

وأضاف اللواء هشام أبو النصر أنه تابع منذ الصباح الباكر عملية فتح اللجان وانتظام التصويت من خلال غرفة العمليات المركزية، فضلًا عن قيامه بجولة ميدانية شملت لجانًا انتخابية بنطاق حي غرب مدينة أسيوط، وذلك للاطمئنان على سير العملية الانتخابية وتيسير الإجراءات أمام المواطنين وسرعة التعامل مع أي ملاحظات، مؤكدًا أن المحافظة تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين، وستواصل تقديم كل الدعم الفني واللوجستي لضمان خروج العملية الانتخابية في أبهى صورة تليق بمحافظة أسيوط وأهلها.

وأشاد المحافظ بوعي الناخبين بتلك الدوائر وحرصهم على المشاركة الإيجابية، وخاصة أنها تتم في بيئة آمنة وتنظيم لحركة الدخول والخروج وتوفير كافة التسهيلات للمواطنين، وهو ما يؤكد على تحليهم بروح الانتماء والولاء والمسؤولية المجتمعية، داعيًا الناخبين بالدوائر الثلاث إلى ممارسة دورهم الوطني والمشاركة غدًا في اليوم الثاني من الانتخابات دعمًا لمسيرة التنمية والبناء التي تشهدها الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

يُذكر أن الدوائر الثلاث ضمت: الدائرة الأولى (قسمي أول وثان أسيوط ومركز أسيوط)، والدائرة الثانية (مراكز ديروط والقوصية ومنفلوط)، والدائرة الرابعة (مراكز أبوتيج وصدفا والغنايم وقسم أبوتيج).