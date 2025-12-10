أوكرانيا تسلم نسخة معدلة من خطة السلام إلى أمريكا

إعلان

كتب-عبدالله محمود:

10:50 م 10/12/2025

أفادت وكالة بلومبرج، بأن أوكرانيا أرسلت نسخة معدلة من خطة السلام إلى الولايات المتحدة في الوقت الذي كان يجري فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مكالمة هاتفية مع قادة فرنسا وبريطانيا وألمانيا.

وخلال الاتصال رحب قادة أوروبا وألمانيا وفرنسا بالجهود الرامية لتحقيق سلام عادل ودائم بأوكرانيا، وفق تصريحات رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر.

وقال ستارمر في بيان الأربعاء، إن قادة الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا اتفقوا على أن اللحظة الراهنة حرجة لأوكرانيا وشعبها وللأمن المشترك عبر منطقة الأطلسي.

أفادت تقارير إعلامية غربية، بأن الرئيس الأوكراني زيلينسكي وقادة أوروبا أعدوا خطة مكونة من 20 نقطة لإنهاء الحرب، يوم الثلاثاء الماضي.

