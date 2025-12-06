للمرة الثالثة في التاريخ.. الأهلي والزمالك في قمة الدوري المصري للسيدات

يستعد الفريق الأول لكرة القدم النسائية بالنادي الأهلي، لمواجهة الزمالك، عصر اليوم، في إطار منافسات الجولة الحادية عشر من الدوري المصري للسيدات.

موعد مباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري للسيدات

تقام مباراة الأهلي والزمالك، في الثانية والنصف عصر اليوم، على ملعب الأحمر بفرع النادي في التجمع الخامس، في إطار منافسات الجولة الحادية عشر من الدوري المصري.

ويعد هذا اللقاء الثالث الذي يجمع بين الأهلي والزمالك، في تاريخ الدوري المصري للسيدات، إذ أن أول مباراة جمعتهما كانت في الدور الأولى بالموسم الماضي، وانتهت بفوز الأحمر بهدفين مقابل هدف، فيما انتهت المباراة الثانية بالتعادل السلبي.

وجاءت باقي مواجهات الجولة كالآتي:

المصري - SAK

البنك الأهلي -– بيراميدز

رع - إنبي

اتحاد بسيون - وادي دجلة

بالم هيلز - مودرن سبورت

المقاولون العرب - الطيران

زد - مسار

