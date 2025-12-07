إعلان

الانسحاب الرابع.. غرائب الدوري المصري للسيدات

كتب : هند عواد

09:11 ص 07/12/2025
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    سيدات الأهلي والطيران 3
  • عرض 6 صورة
    سيدات الأهلي والطيران
  • عرض 6 صورة
    لاعبات البنك الأهلي
  • عرض 6 صورة
    جانيت بوندي لاعبة البنك الأهلي مع محمد كمال المدير الفني_8
  • عرض 6 صورة
    لاعبات البنك الأهلي قبل انطلاق عسكر الإعداد

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

شهدت الجولة الحادية عشر من الدوري المصري للسيدات، واقعة غريبة، بانسحاب فريق الطيران من مباراة المقاولون العرب، بعد مرور 55 دقيقة فقط.

وانسحب الطيران من مباراة المقاولون العرب، التي جمعتهما مساء أمس، في الجولة الحادية عشر، بعد استقبال 6 أهداف في 55 دقيقة.

ويعد هذا الانسحاب الرابع للطيران، في الموسم الحالي بالدوري المصري للسيدات، إذ أنه انسحب من مباراتين ولم يذهب للمباراة الثالثة.

وفي الجولة الخامسة، انسحب فريق الطيران للمرة الأولى، من مباراة بالم هيلز بعد استقباله 4 أهداف في أول 12 دقيقة.

بينما في الجولة الثامنة، كان من المقرر ان يواجه الطيران نظيره البنك الأهلي، لكنه لم يذهب إلى ملعب المباراة.

وجاء الانسحاب الثالث في الجولة التاسعة، أمام الأهلي، عندما استقبل 12 هدفا في أول 50 دقيقة، ليقرر عدم استكمال المباراة.

اقرأ أيضًا:
موعد مباراة منتخب مصر الثاني والإمارات في بطولة كأس العرب والقنوات الناقلة

معادلة رقم أسطورة فرنسا.. ماذا ينتظر محمد صلاح ضد ليدز؟

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

غرائب الدوري المصري الدوري المصري للسيدات انسحاب الطيران الأهلي

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

وزير الاتصالات يزف بشرى للمواطنين: لن تحتاج لمستندات ورقية عند تجديد رخصتك
مواعيد مباريات منتخب مصر في بطولة كأس العالم 2026
تعيينات جديدة بـ"الكهرباء".. نوعية وشروط الوظائف المطلوبة 2025