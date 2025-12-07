الانسحاب الرابع.. غرائب الدوري المصري للسيدات

شهدت الجولة الحادية عشر من الدوري المصري للسيدات، واقعة غريبة، بانسحاب فريق الطيران من مباراة المقاولون العرب، بعد مرور 55 دقيقة فقط.

وانسحب الطيران من مباراة المقاولون العرب، التي جمعتهما مساء أمس، في الجولة الحادية عشر، بعد استقبال 6 أهداف في 55 دقيقة.

ويعد هذا الانسحاب الرابع للطيران، في الموسم الحالي بالدوري المصري للسيدات، إذ أنه انسحب من مباراتين ولم يذهب للمباراة الثالثة.

وفي الجولة الخامسة، انسحب فريق الطيران للمرة الأولى، من مباراة بالم هيلز بعد استقباله 4 أهداف في أول 12 دقيقة.

بينما في الجولة الثامنة، كان من المقرر ان يواجه الطيران نظيره البنك الأهلي، لكنه لم يذهب إلى ملعب المباراة.

وجاء الانسحاب الثالث في الجولة التاسعة، أمام الأهلي، عندما استقبل 12 هدفا في أول 50 دقيقة، ليقرر عدم استكمال المباراة.

