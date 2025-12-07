نادين غازي تصنع التاريخ.. أول مصرية تسجل في القمة

حققت نادين غازي لاعبة الأهلي ومنتخب مصر، إنجازا تاريخيا في الدوري المصري للسيدات، بعد هدفها في شباك الزمالك.

وافتتحت نادين غازي التسجيل لصالح الأهلي في شباك الزمالك، في اللقاء الذي جمع بينهما مساء أمس، في الجولة الحادية عشر من الدوري المصري للسيدات.

وأصبحت نادين غازي أول مصرية تسجل في تاريخ القمة، إذ أن القمة شهدت فوز الأهلي بنتيجة 2-1 والقمة الثانية انتهت بالتعادل السلبي.

وكانت النيجيرية تشارتي روبن صاحبة أول هدف في تاريخ القمة، عندما أحرزت ثنائية الأهلي، بينما سجلت سبيستيا أكوى هدف الزمالك الأول في القمة.

