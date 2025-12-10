إعلان

ردًا على احتجاز 4 برلمانيين في تل أبيب.. غانا ترحّل 3 إسرائيليين من البلاد

كتب : محمود الطوخي

10:53 م 10/12/2025

غانا وإسرائيل

أعلنت غانا ترحيل 3 إسرائيليين وصلوا أراضيها اليوم الأربعاء، ردا على ما أسمته "سوء معاملة والترحيل غير المبرر لثلاثة من مواطنيها من قبل إسرائيل".

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية في غانا، أن الحكومة احتجت على المعاملة المهينة وغير الإنسانية التي تعرض لها مواطنوها في مطار بن جوريون الإسرائيلي.

وقالت الحكومة الغانية، إنها شعرت بالرعب إزاء الاستهداف المتعمد للمواطنين الغانيين منذ 7 ديسمبر الجاري، عندما احتُجز 7 مواطنين بينهم 4 برلمانيين كانوا يحضرون المؤتمر الدولي السنوي للأمن السيبراني في تل أبيب، دون سبب مبرر.

وأشارت الحكومة الغانية، إلى أنه لم يتم الإفراج عن مواطنيها إلا بعد 5 ساعات من التواصل الدبلوماسي.

واعتبرت السلطات الغانية، الإجراءات الإسرائيلية استفزازية وغير عادلة، مؤكدة أنها لا تتفق مع العلاقات الودية بين البلدين الممتدة لستة عقود.

ورفضت السلطات الادعاءات الإسرائيلية بأن عدم تعاون سفارة غانا في تل أبيب هو ما أثّر على عملية الترحيل، معربة عن رفضها للتبرير الإسرائيلي، ومؤكدة أن بعثتها التزمت بالقانون الدولي في كل المراحل.

وأشارت وكالة الأنباء الغانية، إلى أن من المتوقع أن تستدعي وزارة الخارجية مسؤولين من السفارة الإسرائيلية في أكرا لإبلاغهم بالاحتجاج.

احتجاز 4 برلمانيين غانيين في تل أبيب غانا ترحل 3 إسرائيليين من البلاد مطار بن جوريون الإسرائيلي الاستهداف المتعمد للمواطنين الغانيين المؤتمر الدولي للأمن السيبراني في تل أبيب

