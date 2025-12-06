أكبر نتيجة تاريخيا.. الأهلي يفوز على الزمالك بخماسية بدوري السيدات

انتهت مباراة الأهلي والزمالك التي أقيمت اليوم السبت، ضمن مواجهات الجولة الحادية عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز للسيدات.

وفاز المارد الأحمر على الزمالك بخماسية دون رد، على ملعب الأهلي بالقاهرة الجديدة.

افتتحت نادين غازي حفلة الأهداف، قبل أن تضيف لولو نصر الهدف الثاني، لينتهي الشوط الأول بتقدم المارد الأحمر بثنائية دون رد.

وفي الشوط الثاني، أضافت نادين غازي الهدف الثالث، بينما سجلت نور يوسف الهدف الرابع، لتُنهي أشرقت عادل حفلة الأهداف بتسجيل الخامس.

وتعد هذه هي أكبر نتيجة في تاريخ مواجهات قطبي الكرة المصرية للسيدات، حيث انتهت أول مباراة بفوز المارد الأحمر 2-1، بينما انتهى اللقاء الثاني بالتعادل السلبي.

تقام منافسات الدوري هذا الموسم بنظام مجموعة واحدة تُلعب من دورين ذهابا وإيابا، وذلك في نسخة تشهد الظهور الثاني للأهلي بعد مشاركته الأولى في الموسم الماضي التي أنهاها في المركز الثاني بجدول الترتيب، إضافة إلى تتويجه بلقب كأس مصر.

