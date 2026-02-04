أمن المنافذ يضبط آلاف المخالفات والقضايا خلال 24 ساعة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها المكثفة لمكافحة جرائم التهريب والانضباط على جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية، وتعزيز السيطرة الأمنية والتصدي لكافة صور الجريمة.

أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ، بالتنسيق مع الجهات المعنية، خلال 24 ساعة عن ضبط 3,075 مخالفة مرورية متنوعة، و51 قضية في مجال الأمن العام، بالإضافة إلى تنفيذ 202 حكم قضائي متنوع. كما تم ضبط قضيتين تتعلقان بتزوير المستندات.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الوقائع المضبوطة، مع استمرار الحملات الأمنية على جميع المنافذ لضمان الانضباط والسيطرة الأمنية على مستوى الجمهورية.