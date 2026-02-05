مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

حرس الحدود

- -
17:00

فاركو

الدوري المصري

سيراميكا كليوباترا

- -
20:00

غزل المحلة

الدوري المصري

وادي دجلة

- -
20:00

المقاولون العرب

كأس ملك أسبانيا

ريال بيتيس

- -
22:00

اتلتيكو مدريد

كأس إيطاليا

أتالانتا

- -
22:00

يوفنتوس

جميع المباريات

إعلان

بمشاركة مصر.. أزمة تهدد إقامة أمم أفريقيا للسيدات في المغرب

كتب : هند عواد

08:00 ص 05/02/2026
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    منتخب مصر للسيدات
  • عرض 9 صورة
    منتخب مصر للسيدات
  • عرض 9 صورة
    نور عبد الواحد ومنار السيد من معسكر منتخب مصر الأول للسيدات
  • عرض 9 صورة
    نور عبد الواحد السيد من معسكر منتخب مصر الأول للسيدات
  • عرض 9 صورة
    أميرة تريكة من معسكر منتخب مصر الأول للسيدات
  • عرض 9 صورة
    شهد غنيم من معسكر منتخب مصر الأول للسيدات
  • عرض 9 صورة
    جوي عماد وإيمان حسن من معسكر منتخب مصر الأول للسيدات
  • عرض 9 صورة
    جوي عماد من معسكر منتخب مصر الأول للسيدات

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

بات مصير بطولة كأس الأمم الأفريقية للسيدات، المقرر إقامتها في 17 مارس المقبل في المغرب، مجهولا، بعد أيام قليلة من نهائي أفريقيا للرجال، التي شهدت أحداثا مثيرة بين منتخبي السنغال والمغرب.

تفاصيل بطولة أمم أفريقيا للسيدات

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، في بيان رسمي، إقامة بطولة كأس الأمم الأفريقية في المغرب، خلال الفترة من 17 مارس إلى 3 أبريل 2026، بمشاركة 16 منتخبا للمرة الأولى.

ويشارك في أمم أفريقيا للسيدات المنتخبات التالية: المغرب (البلد المضيف)، الجزائر، بوركينا فاسو، الكاميرون، الرأس الأخضر، كوت ديفوار، مصر، غانا، كينيا، مالاوي، مالي، نيجيريا، السنغال، جنوب إفريقيا، تنزانيا وزامبيا.

وجاء تأهل منتخب مصر والكاميرون وكوت ديفوار ومالي، بعد قرار الاتحاد الأفريقي، بزيادة المنتخبات المشاركة في البطولة من 12 إلى 16 منتخبا، لتتأهل المنتخبات الأعلى تصنيفا.

طلب تغيير البلد المضيف

ذكرت صحيفة "شوف" المغربية، أن بطولة أمم أفريقيا للسيدات 2026، ستنظم في جنوب أفريقيا وليس المغرب.

ومن جانبها ذكرت جريدة المنتخب المغربية، أن المغرب البلد المضيف للبطولة، سيطلب تأجيلها، بسبب المباريات الودية لمنتخب الرجال، قبل كأس العالم.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

منتخب مصر للسيدات كأس الأمم الأفريقية للسيدات المغرب

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بسبب بنزيما.. محمد صلاح يعود لطاولة اهتمام الدوري السعودي
رياضة عربية وعالمية

بسبب بنزيما.. محمد صلاح يعود لطاولة اهتمام الدوري السعودي
تجلب الخلافات.. خبيرة طاقة تحذر من ترك الأحذية أمام باب المنزل
علاقات

تجلب الخلافات.. خبيرة طاقة تحذر من ترك الأحذية أمام باب المنزل
"لو المسلسل وقف عندي اتنين غيره".. منتج مسلسل "روح OFF" يرد على قرار إيقافه
زووم

"لو المسلسل وقف عندي اتنين غيره".. منتج مسلسل "روح OFF" يرد على قرار إيقافه
ترامب: أنا من اخترع اسم السلاح السري المستخدم في عملية اعتقال نيكولاس مادورو
شئون عربية و دولية

ترامب: أنا من اخترع اسم السلاح السري المستخدم في عملية اعتقال نيكولاس مادورو
"أنيقة" زوجة محمد عواد تنشر صورا جديدة والجمهور يعلق
مصراوي ستوري

"أنيقة" زوجة محمد عواد تنشر صورا جديدة والجمهور يعلق

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان