بمشاركة مصر.. أزمة تهدد إقامة أمم أفريقيا للسيدات في المغرب

سببان أحدهما رمضان.. لماذا يتوقف الدوري المصري للسيدات 59 يوما؟

بات مصير بطولة كأس الأمم الأفريقية للسيدات، المقرر إقامتها في 17 مارس المقبل في المغرب، مجهولا، بعد أيام قليلة من نهائي أفريقيا للرجال، التي شهدت أحداثا مثيرة بين منتخبي السنغال والمغرب.

تفاصيل بطولة أمم أفريقيا للسيدات

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، في بيان رسمي، إقامة بطولة كأس الأمم الأفريقية في المغرب، خلال الفترة من 17 مارس إلى 3 أبريل 2026، بمشاركة 16 منتخبا للمرة الأولى.

ويشارك في أمم أفريقيا للسيدات المنتخبات التالية: المغرب (البلد المضيف)، الجزائر، بوركينا فاسو، الكاميرون، الرأس الأخضر، كوت ديفوار، مصر، غانا، كينيا، مالاوي، مالي، نيجيريا، السنغال، جنوب إفريقيا، تنزانيا وزامبيا.

وجاء تأهل منتخب مصر والكاميرون وكوت ديفوار ومالي، بعد قرار الاتحاد الأفريقي، بزيادة المنتخبات المشاركة في البطولة من 12 إلى 16 منتخبا، لتتأهل المنتخبات الأعلى تصنيفا.

طلب تغيير البلد المضيف

ذكرت صحيفة "شوف" المغربية، أن بطولة أمم أفريقيا للسيدات 2026، ستنظم في جنوب أفريقيا وليس المغرب.

ومن جانبها ذكرت جريدة المنتخب المغربية، أن المغرب البلد المضيف للبطولة، سيطلب تأجيلها، بسبب المباريات الودية لمنتخب الرجال، قبل كأس العالم.