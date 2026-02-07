ماذا يحتاج منتخب مصر للشابات للتأهل إلى كأس العالم؟

كتبت-هند عواد:

أصبح منتخب مصر للشابات تحت 20 عاما، في حاجة للفوز على بنين بهدف فأكثر، للحفاظ على آماله في التأهل إلى كأس العالم 2026.

وخسر منتخب مصر للشابات من بنين، بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما عصر أمس، في ذهاب الجولة الثالثة وقبل الأخيرة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

ويواجه منتخب مصر نظيره بنين، يوم السبت المقبل 14 نوفمبر الحالي، في إياب الجولة الثالثة من التصفيات.

ويحتاج منتخب مصر لتسجيل أكثر من هدف لحسم التأهل للجولة النهائية من التصفيات، ومن ثم الفوز فيها للتأهل إلى كأس العالم، لأول مرة في تاريخه.

وفي حالة انتهاء مباراة العودة بين مصر وبنين، بفوز مصر بهدف نظيف، سيتم اللجوء إلى ركلات الترجيح.

ويتأهل 16 منتخبا إلى الجولة الرابعة والأخيرة من التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2026، المقامة في بولندا خلال الفترة من 5 حتى 27 سبتمبر 2026.