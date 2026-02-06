مباريات الأمس
موعد مباراة منتخب مصر للشابات وبنين في تصفيات كأس العالم

كتب : هند عواد

12:46 م 06/02/2026
يستعد منتخب مصر للشابات تحت 20 عاما، لمواجهة بنين، عصر اليوم الجمعة، في إطار التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وتقام بطولة كأس العالم للسيدات تحت 20 في بولندا، خلال الفترة من 5 حتى 27 سبتمبر 2026.

موعد مباراة مصر وبنين

يستضيف منتخب مصر للشابات بقيادة أميرة يوسف، منتخب بنين، في الثانية والنصف عصر اليوم، على ملعب ستاد الدفاع الجوي، في إطار منافسات ذهاب الجولة الثالثة من تصفيات كأس العالم.

وتقام مباراة العودة بين مصر وبنين، يوم السبت 14 فبراير، بدولة توجو، إذ لا يلعب منتخب بنين على أرضه، حسبما ذكر الاتحاد المصري لكرة القدم.

وفي حال فوز منتخب مصر للشابات على بنين، ذهابا وإيابا، سيتأهل رفقة 15 منتخبا إلى الجولة الرابعة والأخيرة، والتي يصعد منها 4 منتخبات أفريقية إلى كأس العالم.

منتخب مصر للسيدات تحت 20 مصر وبنين منتخب مصر للشابات تصفيات كأس العالم

