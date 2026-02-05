مباريات الأمس
الطريق إلى كأس العالم.. منتخب مصر للناشئات بالزي الأساسي ضد بنين

كتب : هند عواد

05:32 م 05/02/2026
أسفر الاجتماع الفني لمباراة منتخب مصر للناشئات تحت 20 عاما وبنين، في التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم، عن ارتداء منتخب مصر القميص الأحمر والشورت الأسود والجوارب السوداء، فيما يرتدي منتخب بنين للناشئات، الزي الأصفر

ويستضيف منتخب مصر للشابات تحت 20 عاما، نظيره بنين، في الثالثة عصر يوم الجمعة 6 نوفمبر، في تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم.

وستُقام بطولة كأس العالم للسيدات تحت 20 سنة، في بولندا، خلال الفترة من 5 إلى 27 سبتمبر 2026.

جدير بالذكر أن مباراة العودة ستقام في توجو، يوم 13 فبراير الحالي، إذ أن منتخب بنين لا يلعب على أرضه، وفقا لما ذكره الاتحاد المصري لكرة القدم.

