منتخب مصر للشابات يخسر من بنين في تصفيات كأس العالم

كتب : هند عواد

05:34 م 06/02/2026
    الجهاز الفني لمنتخب مصر للشابات
    حبيبة عصام من مباراة مصر وبنين
    حبيبة عصام من مباراة مصر وبنين_
    مصر وبنين
    حبيبة بشتكاش من مباراة مصر وبنين
    منتخب مصر تحت 20 عاما
    بسكوته من مباراة مصر وبنين

خسر منتخب مصر للشابات تحت 20 عاما، من بنين، بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما منذ قليل، في ذهاب الجولة الثالثة من التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

ويستعد منتخب مصر للسفر إلى توجو، لخوض مباراة العودة، المقرر لها يوم السبت 14 فبراير، ويحتاج المنتخب للفوز لحسم التأهل للجولة الأخيرة من التصفيات.

ويتأهل 16 منتخبا إلى الجولة الرابعة والأخيرة من التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس بطولة كأس العالم 2026، المقامة في بولندا خلال الفترة من 5 حتى 27 سبتمبر 2026.

منتخب مصر للشابات بنين يفوز على منتخب مصر للشابات تصفيات كأس العالم للسيدات منتخب مصر للشابات يخسر من بنين

