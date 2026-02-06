منتخب مصر للشابات يخسر من بنين في تصفيات كأس العالم

خسر منتخب مصر للشابات تحت 20 عاما، من بنين، بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما منذ قليل، في ذهاب الجولة الثالثة من التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

ويستعد منتخب مصر للسفر إلى توجو، لخوض مباراة العودة، المقرر لها يوم السبت 14 فبراير، ويحتاج المنتخب للفوز لحسم التأهل للجولة الأخيرة من التصفيات.

ويتأهل 16 منتخبا إلى الجولة الرابعة والأخيرة من التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس بطولة كأس العالم 2026، المقامة في بولندا خلال الفترة من 5 حتى 27 سبتمبر 2026.

اقرأ أيضًا:

الغندور يكشف موقف ياسر إبراهيم من مواجهة شبيبة القبائل

سباعي الأهلي والزمالك.. 10 لاعبين بلا نادٍ قبل غلق الانتقالات الشتوية