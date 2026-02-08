مباريات الأمس
الاختبار الأول أمام فريقها السابق.. عبير ساسي تنتقل إلى الشمس السعودي

كتب : مصراوي

09:00 ص 08/02/2026
كتبت-هند عواد:

أعلن نادي الشمس السعودي للسيدات، التعاقد مع عبير ساسي، لاعبة منتخب تونس وسيدات خيبر، في صفقة انتقال حر، بعد انتهاء تعاقدها مع الأخير.

وقالت عبير ساسي لمصراوي، إنها وقعت لنادي الشمس لمدة موسم، وتطمح في الصعود مع الفريق إلى الدوري السعودي الممتاز للسيدات.

وتواجه عبير ساسي تحديا جديدا، إذ أن اللقاء الأول لها مع الشمس سيكون مع فريقها السابق الخيبر.

وتخوض عبير ساسي أول مباراة لها مع الشمس ضد خيبر، يوم الإثنين المقبل، في النهائيات المؤهلة إلى الدوري الممتاز.

وتقام النهائيات بمشاركة 8 فريق، يتأهل الفائزون إلى ربع النهائي ومن ثم نصف النهائي، ويصعد البطل إلى الدوري السعودي الممتاز للسيدات.

جدير بالذكر أن عبير ساسي، ابنة عم فرجاني ساسي نجم الغرافة القطري الحالي والزمالك السابق.

عبير ساسي نادي الشمس السعودي للسيدات الدوري السعودي للسيدات

