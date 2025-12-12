أول محترفة في إنجلترا.. من هي الفتاة المصرية التي شاركت في وثائقي صلاح؟

يستعد الفريق الأول لكرة القدم النسائية بالنادي الأهلي، لمواجهة بيراميدز، في الثانية والنصف ظهر اليوم، في إطار منافسات الجولة الـ12 من الدوري المصري للسيدات، بحثا عن الـ3 نقاط للوصول إلى النقطة 31.

ويتسلح الأهلي بالفوز على الزمالك الغريم التقليدي، بخماسية نظيفة في الجولة الماضية، إلا أنه يحتاج لتعثر وادي دجلة لانتزاع الصدارة.

ويتصدر وادي دجلة الذي لديه مباراة مؤجلة مع مسار، جدول ترتيب الدوري المصري للسيدات، برصيد 30 نقطة، دون أي هزيمة، بينما يأتي الأهلي وصيفا برصيد 28 نقطة، بعدما فقد 5 نقاط من الهزيمة من مسار والتعادل مع زد.

ماذا يحتاج الأهلي لانتزاع صدارة الدوري المصري للسيدات؟

يحتاج الأهلي أن يفقد وادي دجلة 5 نقاط على الأقل للتساوي معه، ومن ثم النظر إلى فارق الأهداف، أو خسارة الغزلان مباراتين ليتصدر الأحمر بفارق نقطة.

وجاءت مواعيد مباريات الجولة الـ12 كالآتي:

وادي دجلة – رع: في الثانية والنصف ظهر اليوم

إنبي – البنك الأهلي: في الثانية والنصف ظهر اليوم

بيراميدز – الأهلي: في الثانية والنصف ظهر اليوم

SAK – المقاولون العرب: في الثانية والنصف ظهر اليوم

الطيران – زد: في الثانية والنصف ظهر اليوم

مسار – بالم هيلز: في الثانية والنصف ظهر غدا السبت

مودرن سبورت – اتحاد بسيون: في الثانية والنصف ظهر اليوم

الزمالك – المصري البورسعيدي: في الثانية والنصف ظهر اليوم