مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أوروبا

كلوب بروج

- -
22:00

برشلونة

دوري أبطال أوروبا

مانشستر سيتي

- -
22:00

بروسيا دورتموند

دوري أبطال أوروبا

إنتر ميلان

- -
22:00

نادي كايرات

جميع المباريات

إعلان

نجمة منتخب مصر رفقة أحمد عز في لندن.. ما السبب؟

كتب : هند عواد

12:25 م 05/11/2025
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    سارة عصام نجمة منتخب مصر مع أحمد عز (2)
  • عرض 6 صورة
    سارة عصام نجمة منتخب مصر من احتفالية المتحف المصري في لندن (4)
  • عرض 6 صورة
    سارة عصام نجمة منتخب مصر من احتفالية المتحف المصري في لندن (1)
  • عرض 6 صورة
    سارة عصام نجمة منتخب مصر من احتفالية المتحف المصري في لندن (2)
  • عرض 6 صورة
    سارة عصام نجمة منتخب مصر من احتفالية المتحف المصري في لندن (3)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

نشرت سارة عصام لاعبة منتخب مصر ونادي هاليفاكس الإنجليزي، صورتها مع الفنان أحمد عز، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، خلال حضورهما حفل افتتاح المتحف المصري الكبير في السفارة المصري بلندن.

وكتبت سارة عصام: "شعرت بفخر كبير لحضوري الاحتفالية التي أُقيمت في المتحف البريطاني في لندن بمناسبة افتتاح المتحف المصري الكبير بدعوة كريمة من سفير مصر في لندن سعادة السفير أشرف سويّلم".

وأضافت: "احتفالية مميزة بهذا الحدث التاريخي العالمي وتقديم المتحف العظيم كهدية مصر للبشرية. تحيا مصر".

اقرأ أيضًا:
"فسخ العقد فورا".. تحرك من مجلس الزمالك ضد جون إدوارد بعد تعيين بيريرا

موعد اعتزاله وشرط لزواجه.. أسرار جديدة عن كريستيانو رونالدو

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

سارة عصام وأحمد عز أحمد عز لاعبة منتخب مصر مع احمد عز سارة عصام

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

"اتفرج ببلاش".. الموعد والقنوات الناقلة لـ كأس السوبر المصري
الديار القطرية توقع اتفاقا بـ 29.7 مليار دولار لتطوير منطقة في مصر
الحكم ببراءة المتهمين في قضية "مسن السويس".. لهذا السبب
توقعات بسقوط أمطار.. تعرف على طقس الأيام المقبلة
زهران ممداني.. من مهاجر إلى أول عمدة مسلم لنيويورك | من هو؟
وزير الكهرباء لـ"مصراوي": لا خصخصة لشركات التوزيع
رغم تنازله.. النيابة العامة تكسر صمت "مسن السويس" بمرافعة نارية -صور