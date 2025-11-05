نجمة منتخب مصر رفقة أحمد عز في لندن.. ما السبب؟

"قلت أحلامي احترقت".. سيلين حيدر تعود للملاعب بعد إصابتها في قصف إسرائيلي

رغم الخسارة من غانا.. منتخب مصر يشارك في أمم أفريقيا للسيدات - خاص

نشرت سارة عصام لاعبة منتخب مصر ونادي هاليفاكس الإنجليزي، صورتها مع الفنان أحمد عز، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، خلال حضورهما حفل افتتاح المتحف المصري الكبير في السفارة المصري بلندن.

وكتبت سارة عصام: "شعرت بفخر كبير لحضوري الاحتفالية التي أُقيمت في المتحف البريطاني في لندن بمناسبة افتتاح المتحف المصري الكبير بدعوة كريمة من سفير مصر في لندن سعادة السفير أشرف سويّلم".

وأضافت: "احتفالية مميزة بهذا الحدث التاريخي العالمي وتقديم المتحف العظيم كهدية مصر للبشرية. تحيا مصر".

اقرأ أيضًا:

"فسخ العقد فورا".. تحرك من مجلس الزمالك ضد جون إدوارد بعد تعيين بيريرا



موعد اعتزاله وشرط لزواجه.. أسرار جديدة عن كريستيانو رونالدو



