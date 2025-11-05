غاب منذ 2016.. منتخب مصر للسيدات يحقق إنجازا تاريخيا

كتبت-هند عواد:

تأهل منتخب مصر الأول لكرة القدم النسائية إلى كأس الأمم الأفريقية 2026، بعد غياب 4 مواسم، وذلك بعد قرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، بزيادة عدد المنتخبات المشاركة في البطولة.

وكان منتخب مصر فشل في التأهل إلى كأس الأمم الأفريقية، بعد الهزيمة من غانا بنتيجة 7-0، ذهابا وإيابا، في تصفيات كأس الأمم الأفريقية، لكن كاف قرر مشاركة 4 منتخبات ذات التصنيف الأعلى في البطولة، وهذه المنتخبات هي: الكاميرون وكوت ديفوار ومالي ومصر.

وهكذا يحقق منتخب مصر إنجازا تاريخيا، بالتأهل إلى البطولة، بعد غياب 9 سنوات و 4 مواسم، إذ كان الظهور الأخير في أمم أفريقيا 2016.

وغاب منتخب مصر عن النسخ التالية من أمم أفريقيا، 2024 بالمغرب وفازت بها نيجيريا، 2022 بالمغرب وفازت بها جنوب أفريقيا، 2018 في غانا وفازت بها نيجيريا، فيما ألغيت نسخة 2020 بسبب جائحة كورونا.

وكانت المرة الأخيرة التي تأهل فيها منتخب مصر إلى كأس الأمم الأفريقي، في الكاميرون عام 2016، وودع المنتخب تلك النسخة من دور المجموعات، بعدما احتل المركز الثالث، عقب الهزيمة من الكاميرون وجنوب أفريقيا، وتحقيق فوز وحيد على على زيمبابوي.