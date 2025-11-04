مباريات الأمس
رغم الخسارة من غانا.. منتخب مصر يشارك في أمم أفريقيا للسيدات - خاص

كتب : هند عواد

07:26 م 04/11/2025
كتبت-هند عواد:

قرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، زيادة عدد المنتخبات المشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية للسيدات في المغرب 2026، لتصبح 16 بدلا من 12.

وقال مصدر مطلع في تصريحات خاصة لمصراوي، إن كاف خاطب جميع الاتحادات، لإخبارهم بزيادة عدد المنتخبات، بعد موافقة اللجنة التنفيذية، بالتالي تشارك 4 منتخبات، ذات أفضل تصنيف في الفيفا، في النسخة المقبلة.

ومن جانبها، قالت راما جويلي مدير منتخبات مصر لكرة القدم النسائية، في تصريح خاص لمصراوي، إن الاتحاد المصري لكرة القدم، تلقى خطابا من كاف يفيد بمشاركة المنتخب الأول في أمم أفريقيا.

وتضمن الخطاب المرسل إلى الاتحادات الأفريقية، وجود منتخب مصر ضمن 4 منتخبات، صاحبة التصنيف الأعلى.

وتأهلت المنتخبات التالية إلى كأس الأمم الأفريقية 2026:

1- منتخب الكاميرون - يحتل المرتبة 66 عالميا

2- منتخب كوت ديفوار - يحتل المرتبة 71 عالميا

3- منتخب مالي - يحتل المرتبة 79 عالميا

4- منتخب مصر - يحتل المرتبة 95 عالميا

جدير بالذكر أن منتخب مصر للسيدات فشل في التأهل إلى كأس الأمم الأفريقية 2026، بعد الهزيمة من غانا بنتيجة 7-0 ذهابا وإيابا، في المرحلة الأخيرة من التصفيات.

كاف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كأس الأمم الأفريقية للسيدات المغرب 2026

