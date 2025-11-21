مباريات الأمس
أرقام تاريخية للجيش الملكي المغربي قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا للسيدات

كتب : هند عواد

12:01 م 21/11/2025
يخوض الجيش الملكي المغربي، المباراة رقم 19 في تاريخ مشاركاته بدوري أبطال أفريقيا للسيدات، عندما يواجه أسيك ميموزا الإيفواري مساء اليوم.

موعد نهائي دوري أبطال أفريقيا للسيدات

يقام نهائي دوري أبطال أفريقيا للسيدات، بين الجيش الملكي المغربي وأسيك ميموزا الإيفواري، في السابعة مساء اليوم، على ملعب ستاد هيئة قناة السويس.

ويعد هذا النهائي الخامس في تاريخ دوري الأبطال، والرابع الذي يظهر فيه نادٍ مغربي، إذ أن الحضور المغربي غاب فقط في 2021

إحصائيات عن الجيش الملكي المغربي

بلغ النهائي الثالث في دوري أبطال أفريقيا

خاض ركلات الترجيح لأول مرة في 9 مباريات إقصائية

لعب الوقت الإضافي لأول مرة في النهائيات خلال الفوز أمام تي بي مازيمبي

ينافس في النهائي الثالث: توج في 2022 وحل وصيفًا في 2024

أصبح ثاني نادٍ بعد نادي ماميلودي صن داونز، يصل إلى ثلاثة نهائيات

سيعادل رقم صن داونز (لقبان) في حال الفوز

سيُصبح أول نادٍ يخسر نهائيين متتاليين في حال الهزيمة

حافظت خديجة الرميشي على نظافة شباكها رقم 15 في مباراة تي بي مازيمبي، وهو الأول لها في ثلاث مواجهات ضدهم

حافظ النادي على نظافة شباكه في أربع مباريات متتالية، وهو أطول رقم للفريق في البطولة

قد يصبح ثاني فريق بعد صن داونز (2021 و2023) يصل إلى النهائي من دون تلقي أهداف

قد تصبح، الرميشي، أول حارسة مرمى تحقق خمسة "كلين شيت" في بطولة واحدة.

