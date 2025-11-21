مباريات الأمس
هل يكرر إنجازه؟.. مسار في مهمة صعبة أمام حامل لقب دوري أبطال أفريقيا للسيدات

كتب : هند عواد

08:22 ص 21/11/2025
يسدل الستار عن منافسات بطولة دوري أبطال أفريقيا للسيدات 2025، المقامة في مصر، مساء اليوم، عندما تقام مباراتي النهائي وتحديد المركز الثالث.

ويبحث فريق مسار، ممثل مصر في البطولة، عن تكرار إنجازه السابق، وحصد الميدالية البرونزية في البطولة، للعام الثاني على التوالي، بعدما حصدها الموسم الماضي، كأول فريق مصري يحقق هذا الإنجاز.

ويواجه مسار نظيره مازيمبي، في الثالثة عصر اليوم الخميس، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، فيما تقام مباراة النهائي بين الجيش الملكي المغربي وأسيك ميموزا.

وتقود المغربية لمياء بومهدي، الحاصلة على جائزة أفضل مدربة في أفريقيا الموسم الماضي، فريق مازيمبي بطل النسخة السابقة من دوري أبطال أفريقيا للسيدات.

