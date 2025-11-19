مباريات الأمس
دوري أبطال أفريقيا

الهلال السوداني

1 0
15:00

مولودية الجزائر

كأس العالم تحت 17 عاما

النمسا

1 0
14:30

اليابان

كأس العالم تحت 17 عاما

البرتغال

- -
16:45

سويسرا

كأس العالم تحت 17 عاما

المغرب

- -
17:45

البرازيل

الدوري الفرنسي

نيس

- -
21:45

مارسيليا

"تفوق مغربي نسائي".. غزلان الشباك تتوج بلقب أفضل لاعبة في أفريقيا 2025

كتب : نهي خورشيد

10:12 م 19/11/2025
توجت المغربية غزلان الشباك، لاعبة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، مساء اليوم بجائزة أفضل لاعبة في أفريقيا لعام 2025، خلال الحفل السنوي الذي أقامه الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف".

وتوفقت غزلان على مواطنتها سناء مسعودي لاعبة الجيش الملكي، والنيجيرية راشدات أجيباد المحترفة في باريس سان جيرمان.

وظهرت غزلان خلال تسلمها الجائزة بالزي المغربي التقليدي "القفطان".

وفي سياق متصل، حصدت النجمة المغربية أيضاً ضحى المدني جائزة أفضل لاعبة شابة في إفريقيا لعام 2025، بعد منافسة قوية مع كل من السنغالية أدجي ندياي والنيجيرية شاكيرات موشود.

