توجت المغربية غزلان الشباك، لاعبة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، مساء اليوم بجائزة أفضل لاعبة في أفريقيا لعام 2025، خلال الحفل السنوي الذي أقامه الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف".

وتوفقت غزلان على مواطنتها سناء مسعودي لاعبة الجيش الملكي، والنيجيرية راشدات أجيباد المحترفة في باريس سان جيرمان.

وظهرت غزلان خلال تسلمها الجائزة بالزي المغربي التقليدي "القفطان".

وفي سياق متصل، حصدت النجمة المغربية أيضاً ضحى المدني جائزة أفضل لاعبة شابة في إفريقيا لعام 2025، بعد منافسة قوية مع كل من السنغالية أدجي ندياي والنيجيرية شاكيرات موشود.