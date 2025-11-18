لاعبات الزمالك يقفن دقيقة حداد على روح محمد صبري

وقفت لاعبات الفريق الأول لكرة القدم النسائية بنادي الزمالك، دقيقة حداد على روح محمد صبري نجم الأبيض ومنتخب مصر السابق، الذي وافته المنية قبل أيام إثر حادث سير.

وتوفي محمد صبري، لاعب الزمالك ومنتخب مصر السابق، صباح يوم الجمعة 14 نوفمبر، إثر حادث سير مروع في التجمع الخامس.

وحرص فريق الزمالك للسيدات، على الوقوف دقيقة حداد، قبل مباراة إنبي، التي أقيمت على ملعب الأبيض بمقر النادي.

وفاز الزمالك على إنبي، برباعية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما قبل قليل، في لقاء مؤجل من الجولة الرابعة بالدوري المصري للسيدات.

