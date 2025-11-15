مباريات الأمس
صاحب الثلاث بطولات.. سيدات برشلونة يتصدرن دوري أبطال أوروبا

كتب : هند عواد

12:54 م 15/11/2025
كتبت-هند عواد:

يتمتع فريق برشلونة للسيدات، بسجل مثالي في دوري أبطال أوروبا للسيدات، إذ أنه حقق اللقب 3 مرات، نسخ 2020-21، 2022-23، 2023-24.

ويتصدر برشلونة، ترتيب مرحلة المجموعات بالنسخة الحالية من البطولة، بعد الفوز على أوهايو لوفين، بثلاثية نظيفة.

وأطلق برشلونة 18 تسديدة طوال الشوط الأول، لكنه لم ينجح في التقدم حتى الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع عندما سجلت بوتيلاس الهدف من نقطة الجزاء بعد خطأ من ليندي فيفكيند.

وبعد ذلك، سجلت كيم إيفيريرتس هدفا في مرماها قبل مرور ساعة من زمن المباراة، فيما واصل برشلونة حصار مرمى البلجيكيين.

وأكملت باريديس التسجيل من ركلة ثابتة نفذتها مابي ليون في الدقيقة 67، ليتصدر برشلونة المجموعة المكونة من 18 فريقًا بفارق الأهداف، متقدمًا على ليون ومانشستر يونايتد.

