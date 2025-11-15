الجولة الأخيرة.. مواعيد مباريات دوري أبطال أفريقيا للسيدات

تقام منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من مجموعات دوري أبطال أفريقيا للسيدات، عصر اليوم السبت 15 نوفمبر.

ويشهد ختام الجولة 4 مواجهات حاسمة، كالآتي:

يو إس إف آ إس باماكو - مسار : الثالثة عصرًا

الجيش الملكي المغربي - 15 دي أجوستو دي أكونيبي: الثالثة عصرًا

جي كاي تي كوينز - تي بي مازيمبي: السادسة مساءً

أسيك ميموزا - جابورون يونايتد ليْديز: السادسة مساءً

جدير بالذكر أن فريق مسار للسيدات، ممثل مصر في البطولة، تعادل في الجولة الأولى سلبيا مع الجيش الملكي المغربي، وفاز بخماسية على 15 دي أجوستو دي أكونيبي، في الجولة الثانية، ويحتاج اليوم للفوز أو التعادل، للتأهل إلى نصف النهائي.

