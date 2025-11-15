مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات كأس العالم-أوروبا

جورجيا

- -
19:00

إسبانيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

سويسرا

- -
21:45

السويد

تصفيات كأس العالم-أوروبا

سلوفينيا

- -
21:45

كوسوفو

جميع المباريات

إعلان

الجولة الأخيرة.. مواعيد مباريات دوري أبطال أفريقيا للسيدات

كتب : هند عواد

12:02 م 15/11/2025
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    سيدات مسار (1)
  • عرض 6 صورة
    سيدات مسار (2)
  • عرض 6 صورة
    تتويج مسار بالدوري المصري للسيدات
  • عرض 6 صورة
    مسار والجيش الملكي المغربي (2)
  • عرض 6 صورة
    مسار والجيش الملكي المغربي (1)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تقام منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من مجموعات دوري أبطال أفريقيا للسيدات، عصر اليوم السبت 15 نوفمبر.

ويشهد ختام الجولة 4 مواجهات حاسمة، كالآتي:

يو إس إف آ إس باماكو - مسار : الثالثة عصرًا

الجيش الملكي المغربي - 15 دي أجوستو دي أكونيبي: الثالثة عصرًا

جي كاي تي كوينز - تي بي مازيمبي: السادسة مساءً

أسيك ميموزا - جابورون يونايتد ليْديز: السادسة مساءً

جدير بالذكر أن فريق مسار للسيدات، ممثل مصر في البطولة، تعادل في الجولة الأولى سلبيا مع الجيش الملكي المغربي، وفاز بخماسية على 15 دي أجوستو دي أكونيبي، في الجولة الثانية، ويحتاج اليوم للفوز أو التعادل، للتأهل إلى نصف النهائي.

اقرأ أيضًا:

من أوروبا.. الكشف عن المنتخب رقم 30 المشارك في كأس العالم

"قصص متفوتكش".. تكفل الزمالك بأبناء صبري.. وطلب من شيكابالا للمسؤولين

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

مسار الجيش الملكي المغربي دوري أبطال أفريقيا للسيدات

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أخبار مهرجان القاهرة

المزيد
تحذير من الأرصاد: الأمطار مستمرة وقد تمتد للقاهرة- اضغط للتفاصيل
ملفتة ومكشوفة.. أجرأ إطلالات النجمات في مهرجان القاهرة- اضغط للتفاصيل
التقديم غدًا.. أسعار شقق ديارنا في 15 مدينة جديدة- اضغط للتفاصيل