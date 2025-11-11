مدرب مسار يكشف لمصراوي احتياجات منتخب مصر قبل أمم أفريقيا للسيدات

كشف عبد الرحمن عايد المدير الفني لسيدات مسار، احتياجات منتخب مصر قبل كأس الأمم الأفريقية في المغرب 2026.

ويشارك منتخب مصر للسيدات في كأس الأمم الأفريقية 2026، بعد قرار الاتحاد الافريقي لكرة القدم بزيادة عدد المنتخبات من 12 إلى 16.

وقال عبد الرحمن عايد في تصريحات خاصة لمصراوي: "لازم يكون فيه ربط بين الاتحاد والأندية، فالأندية نفسها تطورت وهناك أندية جماهيرية، ووجود نادٍ مثل مسار يهتم باللاعبات والجهاز الفني دليل على التطور".

وأضاف: "المنتخب ينقصه الاستعداد الجيد، ووجود جهاز فني ثابت يتابع جميع المباريات. على سبيل المثال، أمام الجيش الملكي ظهرت لاعبتان مثل شهد غنيم التي أدت مباراة جيدة ولم تكن موجودة مع منتخب مصر، وحبيبة الظهير الأيمن لم تكن موجودة هي الأخرى في لقاء غانا، وهذا بسبب عدم وجود جهاز فني دائم يرصد المباريات. فإذا شاهد هاتين اللاعبتين في مباراة الأهلي كان سيلعب بهما في لقاء غانا".

واختتم عايد تصريحاته لمصراوي: "نريد وجود جهاز فني ونصبر عليه. يجب التخطيط على المدى الطويل وليس القصير. ربنا يدينا فرصة نشارك في البطولة، ويجب تجهيز الجهاز الفني وخوض معسكرات ولعب ما لا يقل عن 6 مواجهات ودية حتى موعد البطولة. يجب أن يكون التخطيط على المدى الطويل، فلا نقول سنشارك في أمم إفريقيا ونفوز بها فقط، كذلك يجب النظر إلى المحترفات في الخارج والبحث عنهن. على سبيل المثال، توجد سارة إسماعيل في إسبانيا، لماذا لم تنضم؟".

