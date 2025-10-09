موعد مباراتي مصر وغانا في تصفيات أمم أفريقيا للسيدات

يستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم النسائية، بقيادة أحمد رمضان، لمواجهة غانا، في الجولة الثانية من تصفيات أمم أفريقيا للسيدات.

ويحل منتخب مصر ضيفا على غانا، في السابعة مساء يوم الخميس 23 أكتوبر الحالي، فيما تقام مباراة العودة في مصر، يوم 28 من نفس الشهر.

وفاز منتخب الأول للسيدات على رواندا، بنتيجة 3-2 ذهابا وإيابا، في الجولة الأولى من تصفيات أمم افريقيا.