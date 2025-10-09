مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم تحت 20 عاما

الولايات المتحدة الأمريكية - شباب

- -
22:30

إيطاليا - شباب

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

الصومال

0 2
19:00

الجزائر

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

ليبيريا

2 0
19:00

ناميبيا

دوري القسم الثاني-أ

أبو قير للاسمدة

1 0
15:30

القناة

جميع المباريات

موعد مباراتي مصر وغانا في تصفيات أمم أفريقيا للسيدات

كتب : هند عواد

05:41 م 09/10/2025
  عرض 10 صورة
  عرض 10 صورة
    حبيبة عصام من مباراة منتخب مصر للسيدات ورواندا (5)_Easy-Resize.com
  عرض 10 صورة
    نور عبد الواحد السيد من مباراة منتخب مصر للسيدات ورواندا (1)_Easy-Resize.com
  عرض 10 صورة
    حبيبة عصام من مباراة منتخب مصر للسيدات ورواندا (2)_Easy-Resize.com
  عرض 10 صورة
    حبيبة عصام من مباراة منتخب مصر للسيدات ورواندا (3)_Easy-Resize.com
  عرض 10 صورة
    حبيبة عصام من مباراة منتخب مصر للسيدات ورواندا (4)_Easy-Resize.com
  عرض 10 صورة
    حبيبة عصام من مباراة منتخب مصر للسيدات ورواندا (7)_Easy-Resize.com
  عرض 10 صورة
    حبيبة عصام من مباراة منتخب مصر للسيدات ورواندا 1_Easy-Resize.com
  عرض 10 صورة
    نور عبد الواحد السيد من مباراة منتخب مصر للسيدات ورواندا (2)_Easy-Resize.com
  عرض 10 صورة
    حبيبة عصام من مباراة منتخب مصر للسيدات ورواندا (1)_Easy-Resize.com

يستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم النسائية، بقيادة أحمد رمضان، لمواجهة غانا، في الجولة الثانية من تصفيات أمم أفريقيا للسيدات.

ويحل منتخب مصر ضيفا على غانا، في السابعة مساء يوم الخميس 23 أكتوبر الحالي، فيما تقام مباراة العودة في مصر، يوم 28 من نفس الشهر.

وفاز منتخب الأول للسيدات على رواندا، بنتيجة 3-2 ذهابا وإيابا، في الجولة الأولى من تصفيات أمم افريقيا.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

منتخب مصر ورواندا منتخب مصر تصفيات أمم أفريقيا للسيدات مصر وغانا

