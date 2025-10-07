لست من محبي الجوائز الفردية ولكن.. ناتشو فيرنانديز يشيد بأيتانا بونماتي

أشاد ناتشو فيرنانديز المدرب المساعد السابق لمنتخب إسبانيا للسيدات، بقائدة المنتخب أيتانا بونماتي، بعد فوزها بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعبة في العالم للمرة الثالثة في مسيرتها.

وقال ناتشو فيرنانديز في تصريحات خاصة لمصراوي: "أيتانا لاعبة ذات جودة استثنائية، لأنها تفهم اللعبة جيدًا، كما أنها تعرف أن العمل الجاد والاحترافية على مدار الساعة هما الأساس".

وأضاف: "بدون ذلك، من المستحيل الوصول لما وصلت إليه، لست من محبي الجوائز الفردية، بصراحة، لكن إذا فازت بالعديد منها فلا بد أن هناك سببًا لذلك".

