مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري الممتاز - سيدات

المصري

- -
15:30

الأهلي

الدوري المصري الممتاز - سيدات

مسار

- -
15:30

انبي

الدوري المصري الممتاز - سيدات

زد

- -
15:30

رع

جميع المباريات

إعلان

لست من محبي الجوائز الفردية ولكن.. ناتشو فيرنانديز يشيد بأيتانا بونماتي

كتب : هند عواد

01:56 م 07/10/2025
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    أيتانا بونماتي (3)
  • عرض 8 صورة
    أيتانا بونماتي (2)
  • عرض 8 صورة
    الإسباني ناتشو فيرنانديز (5)
  • عرض 8 صورة
    الإسباني ناتشو فيرنانديز مع منتخب إسبانيا للسيدات (2)
  • عرض 8 صورة
    الإسباني ناتشو فيرنانديز مع منتخب إسبانيا للسيدات (1)
  • عرض 8 صورة
    الإسباني ناتشو فيرنانديز مع منتخب إسبانيا للسيدات (4)
  • عرض 8 صورة
    الإسباني ناتشو فيرنانديز (1)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أشاد ناتشو فيرنانديز المدرب المساعد السابق لمنتخب إسبانيا للسيدات، بقائدة المنتخب أيتانا بونماتي، بعد فوزها بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعبة في العالم للمرة الثالثة في مسيرتها.

وقال ناتشو فيرنانديز في تصريحات خاصة لمصراوي: "أيتانا لاعبة ذات جودة استثنائية، لأنها تفهم اللعبة جيدًا، كما أنها تعرف أن العمل الجاد والاحترافية على مدار الساعة هما الأساس".

وأضاف: "بدون ذلك، من المستحيل الوصول لما وصلت إليه، لست من محبي الجوائز الفردية، بصراحة، لكن إذا فازت بالعديد منها فلا بد أن هناك سببًا لذلك".

اقرأ أيضًا:

"انسوا البطولات معندناش لاعيبة".. نجم الزمالك السابق يصدم الجماهير

"اتفقنا مع جون إدوارد".. مصدر يكشف موقف إدارة الزمالك من استمرار فيريرا

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

أيتانا بونماتي ناتشو فيرنانديز منتخب إسبانيا للسيدات الكرة الذهبية

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

بقرار من الرئيس.. ألف جنيه حافز شهري للمعلمين بداية من هذا الموعد
وزير الخارجية: 57 دولة عربية وإسلامية مستعدة لتطبيع العلاقات مع إسرائيل بشرط واحد
"طارئة وصعبة".. أحمد مرتضى منصور يعلن تعرض والده لوعكة صحية
خلال توقيع كتابيه.. أبو الغيط يكشف حقيقة أشرف مروان برواية مبارك عن السادات
انخفاض الحرارة وأمطار.. الأرصاد توجه نصيحة للمواطنين بشأن نوعية الملابس