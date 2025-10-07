مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم تحت 20 عاما

اوكرانيا - شباب

- -
22:30

إسبانيا - شباب

الدوري المصري الممتاز - سيدات

المصري

- -
15:30

الأهلي

الدوري المصري الممتاز - سيدات

الزمالك

- -
15:30

مودرن سبورت

جميع المباريات

إعلان

منافسة الأشقاء.. مواعيد مباريات الجولة السادسة بدوري السيدات

كتب : هند عواد

10:29 ص 07/10/2025
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    شروق السيد مع وادي دجلة
  • عرض 8 صورة
    سيدات وادي دجلة 1
  • عرض 8 صورة
    سيدات وادي دجلة 3
  • عرض 8 صورة
    سيدات وادي دجلة 2
  • عرض 8 صورة
    سيدات وادي دجلة
  • عرض 8 صورة
    سيدات بيراميدز والزمالك
  • عرض 8 صورة
    سيدات بيراميدز

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تقام مباريات الجولة السادسة من الدوري المصري للسيدات، عصر اليوم الثلاثاء، وتشهد مواجهة خاصة تجمع بين الأشقاء.

ويحل الفريق الأول لكرة القدم سيدات نادي وادي دجلة ضيفًا على بيراميدز، في الثالثة والنصف عصر اليوم، إذ تواجه أميرة أشرف المنضمة حديثًا إلى بيراميدز في صفقة انتقال حر من وادي دجلة، شقيقتها الصغرى حبيبة أشرف.

وجاءت مواجهات الجولة السادسة من الدوري المصري للسيدات كالآتي:

مسار - إنبي: الساعة 3:30 عصرًا

بيراميدز - وادي دجلة: الساعة 3:30 عصرًا

الزمالك - مودرن سبورت: الساعة 3:30 عصرًا

SAK - بالم هيلز: الساعة 3:30 عصرًا

الطيران - اتحاد بسيون: الساعة 3:30 عصرًا

زد - رع: الساعة 3:30 عصرًا

المقاولون العرب – البنك الأهلي: الساعة 3:30 عصرًا

المصري البورسعيدي - الأهلي: الساعة 3:30 عصرًا

اقرأ أيضًا:

"انسوا البطولات معندناش لاعيبة".. نجم الزمالك السابق يصدم الجماهير

"اتفقنا مع جون إدوارد".. مصدر يكشف موقف إدارة الزمالك من استمرار فيريرا

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

بيراميدز وادي دجلة الدوري المصري للسيدات مباراة بيراميدز ووادي دجلة

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

اليوم.. إقامة عزاء الدكتور أحمد عمر هاشم بمسقط رأسه ببني عامر في الشرقية