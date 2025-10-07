منافسة الأشقاء.. مواعيد مباريات الجولة السادسة بدوري السيدات

تقام مباريات الجولة السادسة من الدوري المصري للسيدات، عصر اليوم الثلاثاء، وتشهد مواجهة خاصة تجمع بين الأشقاء.

ويحل الفريق الأول لكرة القدم سيدات نادي وادي دجلة ضيفًا على بيراميدز، في الثالثة والنصف عصر اليوم، إذ تواجه أميرة أشرف المنضمة حديثًا إلى بيراميدز في صفقة انتقال حر من وادي دجلة، شقيقتها الصغرى حبيبة أشرف.

وجاءت مواجهات الجولة السادسة من الدوري المصري للسيدات كالآتي:

مسار - إنبي: الساعة 3:30 عصرًا

بيراميدز - وادي دجلة: الساعة 3:30 عصرًا

الزمالك - مودرن سبورت: الساعة 3:30 عصرًا

SAK - بالم هيلز: الساعة 3:30 عصرًا

الطيران - اتحاد بسيون: الساعة 3:30 عصرًا

زد - رع: الساعة 3:30 عصرًا

المقاولون العرب – البنك الأهلي: الساعة 3:30 عصرًا

المصري البورسعيدي - الأهلي: الساعة 3:30 عصرًا

