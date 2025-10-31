مباريات الأمس
ما سبب تأجيل مباريات الجولة السابعة بالدوري المصري للسيدات؟

كتب : هند عواد

09:00 ص 31/10/2025
أرسلت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، خطابا للأندية يفيد بتأجيل مباريات الجولة السابعة من الدوري المصري للسيدات، لمدة يوم.

وتقام مباريات الجولة السابعة من الدوري المصري للسيدات، يومي الأحد والإثنين 2 و3 نوفمبر، بدلا من يوم السبت 1 نوفمبر.

وقال مصدر مطلع في تصريحات خاصة لمصراوي: "جاء تأجيل مباريات الجولة، بسبب افتتاح المتحف المصري الجديد المقرر له يوم السبت".

وجاءت مواعيد مباريات الجولة السابعة بعد التعديل كالآتي:

الأحد 2 نوفمبر الساعة 2 ونصف عصرا

اتحاد بسيون- SAK

بالم هيلز – الزمالك

وادي دجلة – إنبي

الأهلي – المقاولون العرب

البنك الأهلي – زد

رع – الطيران

الإثنين 3 نوفمبر الساعة 2 ونصف عصرا

مودرن سبورت – بيراميدز

الدوري المصري للسيدات افتتاح المتحف المصري الجديد المتحف المصري الجديد تأجيل مباريات بسبب افتتاح المتحف

