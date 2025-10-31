ما سبب تأجيل مباريات الجولة السابعة بالدوري المصري للسيدات؟

تراوري يتحدث عن ترشحه لجائزة أفضل مدرب في أفريقيا

أرسلت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، خطابا للأندية يفيد بتأجيل مباريات الجولة السابعة من الدوري المصري للسيدات، لمدة يوم.

وتقام مباريات الجولة السابعة من الدوري المصري للسيدات، يومي الأحد والإثنين 2 و3 نوفمبر، بدلا من يوم السبت 1 نوفمبر.

وقال مصدر مطلع في تصريحات خاصة لمصراوي: "جاء تأجيل مباريات الجولة، بسبب افتتاح المتحف المصري الجديد المقرر له يوم السبت".

وجاءت مواعيد مباريات الجولة السابعة بعد التعديل كالآتي:

الأحد 2 نوفمبر الساعة 2 ونصف عصرا

اتحاد بسيون- SAK

بالم هيلز – الزمالك

وادي دجلة – إنبي

الأهلي – المقاولون العرب

البنك الأهلي – زد

رع – الطيران

الإثنين 3 نوفمبر الساعة 2 ونصف عصرا

مودرن سبورت – بيراميدز