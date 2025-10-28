منتخب المغرب يحقق إنجازا تاريخيا في كأس العالم للسيدات تحت 17 سنة

كتبت-هند عواد:

أجرت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، تعديلا على مواعيد مباريات الجولة السابعة من الدوري المصري للسيدات.

وأسلت للأندية خطابا، يفيد بتأجيل مباريات الأسبوع السابع إلى يومي الأحد والإثنين 2 و3 نوفمبر، بدلا من يوم السبت 1 نوفمبر.

وجاءت مواعيد مباريات الجولة السابعة بعد التعديل كالآتي:

الأحد 2 نوفمبر الساعة 2 ونصف عصرا

اتحاد بسيون – SAK

بالم هيلز – الزمالك

وادي دجلة – إنبي

الأهلي – المقاولون العرب

البنك الأهلي – زد

رع – الطيران

الإثنين 3 نوفمبر الساعة 2 ونصف عصرا

مودرن سبورت – بيراميدز

