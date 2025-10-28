تعديل على مواعيد مباريات الجولة السابعة بالدوري المصري للسيدات - مستند
كتب : هند عواد
-
عرض 5 صورة
-
عرض 5 صورة
-
عرض 5 صورة
-
-
عرض 5 صورة
-
عرض 5 صورة
كتبت-هند عواد:
أجرت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، تعديلا على مواعيد مباريات الجولة السابعة من الدوري المصري للسيدات.
وأسلت للأندية خطابا، يفيد بتأجيل مباريات الأسبوع السابع إلى يومي الأحد والإثنين 2 و3 نوفمبر، بدلا من يوم السبت 1 نوفمبر.
وجاءت مواعيد مباريات الجولة السابعة بعد التعديل كالآتي:
الأحد 2 نوفمبر الساعة 2 ونصف عصرا
اتحاد بسيون – SAK
بالم هيلز – الزمالك
وادي دجلة – إنبي
الأهلي – المقاولون العرب
البنك الأهلي – زد
رع – الطيران
الإثنين 3 نوفمبر الساعة 2 ونصف عصرا
مودرن سبورت – بيراميدز
اقرأ أيضًا:
"تركيزنا على السوبر".. على ماهر يكشف حقيقة رحيله من سيراميكا كليوباترا