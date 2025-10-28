مباريات الأمس
كأس خادم الحرمين الشريفين

النصر

- -
21:00

الاتحاد

الدوري الإيطالي

ليتشي

0 0
20:30

نابولي

كأس خادم الحرمين الشريفين

الأخدود

0 1
18:10

الهلال

تعديل على مواعيد مباريات الجولة السابعة بالدوري المصري للسيدات - مستند

كتب : هند عواد

07:24 م 28/10/2025
    الأهلي والمصري (4)
    تعديل في مواعيد مباريات الدوري المصري للسيدات
    الأهلي والمصري (3)
    الأهلي والمصري (2)

كتبت-هند عواد:

أجرت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، تعديلا على مواعيد مباريات الجولة السابعة من الدوري المصري للسيدات.

وأسلت للأندية خطابا، يفيد بتأجيل مباريات الأسبوع السابع إلى يومي الأحد والإثنين 2 و3 نوفمبر، بدلا من يوم السبت 1 نوفمبر.

وجاءت مواعيد مباريات الجولة السابعة بعد التعديل كالآتي:

الأحد 2 نوفمبر الساعة 2 ونصف عصرا

اتحاد بسيون – SAK

بالم هيلز – الزمالك

وادي دجلة – إنبي

الأهلي – المقاولون العرب

البنك الأهلي – زد

رع – الطيران

الإثنين 3 نوفمبر الساعة 2 ونصف عصرا

مودرن سبورت – بيراميدز

"تركيزنا على السوبر".. على ماهر يكشف حقيقة رحيله من سيراميكا كليوباترا

هل يرحل أرني سلوت عن ليفربول؟.. فابريزيو رومانو يرد

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

