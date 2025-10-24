مباريات الأمس
إصابة قوية.. لحظة سقوط لاعبة منتخب مصر للدراجات

كتب : هند عواد

03:53 م 24/10/2025
تعرضت ابتسام زايد لاعبة منتخب مصر للدراجات لحادث سقوط، خلال مشاركتها في بطولة العالم للمضمار المقامة حاليًا في تشيلي.

ونشر الحساب الرسمي للاتحاد المصري للدراجات على موقع "فيسبوك"، مقطع فيديو لسقوط ابتسام زايد، وكتب: "ألف سلامة لبطلتنا ابتسام زايد، يتمنى الاتحاد المصري للدراجات برئاسة الكابتن أيمن علي حسن، وأعضاء مجلس الإدارة، خالص السلامة والشفاء العاجل لبطلتنا ابتسام زايد".

وأضاف: "بعد تعرضها لحادث سقوط خلال مشاركتها في بطولة العالم للمضمار المقامة حاليًا في دولة تشيلي. كل الأمنيات لابتسام بعودة سريعة وقوية بإذن الله، وعهدنا بها دائمًا مثالًا للإصرار والعزيمة ورفع اسم مصر عاليًا في المحافل الدولية".

