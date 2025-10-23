موعد مباراة مصر وغانا في تصفيات أمم أفريقيا للسيدات والقناة الناقلة
كتب : هند عواد
يستضيف منتخب مصر الأول للسيدات نظيره غانا، مساء اليوم الخميس، في الجولة الثانية والأخيرة من التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الأفريقية.
وأقيمت الجولة الأولى من التصفيات خلال الفترة من 19 إلى 26 فبراير 2025، فيما تقام الجولة الثانية من 20 حتى 28 أكتوبر الحالي.
موعد مباراة مصر وغانا
تقام مباراة مصر وغانا، في السابعة مساء اليوم الخميس، على ستاد هيئة قناة السويس، في إطار منافسات ذهاب المرحلة الثانية من تصفيات كأس الأمم الأفريقية.
وأسفر الاجتماع الفني الخاص بمباراة منتخب مصر وغانا، عن ارتداء المنتخب الوطني القميص الأحمر والشورت والجوارب السوداء بينما يظهر منتخب غانا بالزي الأبيض الكامل.
القناة الناقلة لمباراة مصر وغانا
أعلنت قنوات شبكة قنوات أون سبورت، نقل مباراة مصر وغانا عبر قناة أون سبورت 1، بالمجان.
