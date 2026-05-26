وجهت الفنانة خليل تهنئة وكلمات مؤثرة لشقيقتها المصورة زينة بمناسبة حفل زفافها والذي أقيم الأيام الماضية.

ونشرت زينة على حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، مجموعة صور جديدة من حفل الزفاف، وكتبت: "بكل صراحة، لا أعرف كيف كان من الممكن أن يتم هذا الزفاف بدونك يا أختي، كل تفصيلة جميلة فيه، وكل لحظة سارت بسلاسة، وكل إحساس بالهدوء والسحر طوال اليوم كان لكِ دور واضح فيه، وكأن بصمتك موجودة في كل شيء".

رسالة أمنية خليل لشقيقتها

وأضافت: "تحملتي الكثير من المسؤولية حتى أتمكن أنا من أن أكون حاضرة وسعيدة وأستمتع بأهم يوم في حياتي بالكامل. وبينما كان الجميع يحتفل، كنتِ تفكرين في الخطوة التالية، وتُصلحين أي مشكلة قبل أن تظهر، وتحرصين أن كل شيء يسير بشكل مثالي حتى أدق التفاصيل".

وردت عليها شقيقتها أمينة: "بصدق، لم أكن لأستطيع فعل هذا بدونك، وأتمنى أن تدركي أن هذا الزفاف كان بهذه الروعة والسحر بسببك أنتِ. أحبك أكثر مما يمكن للكلمات أن تحتويه".



وأضافت: "أنا لا أبكي، أنتِ من تبكين، وسأفعل كل شيء من أجلك مرة أخرى في لحظة دون تردد. أنتِ عالمي كله يا زينة".

وتابعت: "ربنا يحرسك ويرزقك ويبعد عنكم كل حاجة وحشة ويهديكم لبعض و يسعد قلبكم ويبارك في طريقكم ويحميكي ويسترك يا قلبي أنا".

وأقيم حفل زفاف يوم السبت الماضي، في أجواء عائلية بحضور أقارب العروسين والأصدقاء المقربين

مسلسل الأمير للفنانة أمينة خليل

تشارك أمينة حاليا في بطولة مسلسل الأمير، فكرة المستشار تركي آل الشيخ، إخراج المخرج العالمي ستيفن هوبكنز، وسيناريو الكاتب صلاح الجهيني.

ويضم المسلسل نخبة من نجوم العالم العربي والعالمي، منهم: سامي الشيخ، توبا بويوكستون، مريم أوزرلي، بيدرو ألونسو، وبول أندرسون.

تدور أحداث مسلسل الأمير حول ضابط مصري يعيش حياة مزدوجة داخل شبكة معقدة من الصراعات السرية الدولية، يعمل تحت هوية أحد أخطر الإرهابيين المطلوبين عالميًا. ومع انهيار مهمته السرية، يجد نفسه في سباق مع الزمن لإحباط هجوم وشيك، وسط شبكة من الخيانات وتضارب المصالح. ويقدم المسلسل مزيجًا بين الأكشن والتشويق.

