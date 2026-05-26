20 صورة وكلمات مؤثرة.. أمينة خليل في حفل زفاف شقيقتها

كتب : معتز عباس

11:51 م 26/05/2026
    امنية خليل تقوم بتجهيز شقيقتها قبل الزفاف
    امنية خليل تقوم بتجهيز شقيقتها قبل حفل الزفاف
    امنية خليل تقوم بتجهيز شقيقتها
    بكاء امينة خليل في زفاف شقيقتها
    جلسات تصوير لزينة خليل وزوجها والأصدقاء
    جلسات تصوير وصور مجمعة لزينة وزوجها (1)
    جلسات تصوير لزينة في حفل زفافها
    جلسات تصوير وصور مجمعة لزينة وزوجها (2)
    جلسة تصوير زينة خليل وزوجها مصطفى (1)
    جلسة تصوير بفستان الزفاف
    المصورة زينة خليل
    جلسة تصوير زينة خليل وزوجها مصطفى (2)
    زينة خليل وزوجها مصطفى
    زينة خليل
    زينة وامينة خليل
    زينة وشقيقتها وزوجها مصطفى
    زينة وصورة مميزة مع زوجها
    زينة وزوجها في حفل الزفاف
    زينة وشقيقتها امينة
    صورة تجمع زينة وشقيقتها في حفل الزفاف
    مصطفى وزوجته المصورة زينة خليل

وجهت الفنانة خليل تهنئة وكلمات مؤثرة لشقيقتها المصورة زينة بمناسبة حفل زفافها والذي أقيم الأيام الماضية.

ونشرت زينة على حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، مجموعة صور جديدة من حفل الزفاف، وكتبت: "بكل صراحة، لا أعرف كيف كان من الممكن أن يتم هذا الزفاف بدونك يا أختي، كل تفصيلة جميلة فيه، وكل لحظة سارت بسلاسة، وكل إحساس بالهدوء والسحر طوال اليوم كان لكِ دور واضح فيه، وكأن بصمتك موجودة في كل شيء".

رسالة أمنية خليل لشقيقتها

وأضافت: "تحملتي الكثير من المسؤولية حتى أتمكن أنا من أن أكون حاضرة وسعيدة وأستمتع بأهم يوم في حياتي بالكامل. وبينما كان الجميع يحتفل، كنتِ تفكرين في الخطوة التالية، وتُصلحين أي مشكلة قبل أن تظهر، وتحرصين أن كل شيء يسير بشكل مثالي حتى أدق التفاصيل".

وردت عليها شقيقتها أمينة: "بصدق، لم أكن لأستطيع فعل هذا بدونك، وأتمنى أن تدركي أن هذا الزفاف كان بهذه الروعة والسحر بسببك أنتِ. أحبك أكثر مما يمكن للكلمات أن تحتويه".


وأضافت: "أنا لا أبكي، أنتِ من تبكين، وسأفعل كل شيء من أجلك مرة أخرى في لحظة دون تردد. أنتِ عالمي كله يا زينة".

وتابعت: "ربنا يحرسك ويرزقك ويبعد عنكم كل حاجة وحشة ويهديكم لبعض و يسعد قلبكم ويبارك في طريقكم ويحميكي ويسترك يا قلبي أنا".

وأقيم حفل زفاف يوم السبت الماضي، في أجواء عائلية بحضور أقارب العروسين والأصدقاء المقربين

مسلسل الأمير للفنانة أمينة خليل

تشارك أمينة حاليا في بطولة مسلسل الأمير، فكرة المستشار تركي آل الشيخ، إخراج المخرج العالمي ستيفن هوبكنز، وسيناريو الكاتب صلاح الجهيني.

ويضم المسلسل نخبة من نجوم العالم العربي والعالمي، منهم: سامي الشيخ، توبا بويوكستون، مريم أوزرلي، بيدرو ألونسو، وبول أندرسون.

تدور أحداث مسلسل الأمير حول ضابط مصري يعيش حياة مزدوجة داخل شبكة معقدة من الصراعات السرية الدولية، يعمل تحت هوية أحد أخطر الإرهابيين المطلوبين عالميًا. ومع انهيار مهمته السرية، يجد نفسه في سباق مع الزمن لإحباط هجوم وشيك، وسط شبكة من الخيانات وتضارب المصالح. ويقدم المسلسل مزيجًا بين الأكشن والتشويق.

