بعد إهداء معتمد جمال.. 25 صورة نادرة من مسيرة محمد صبري مع الزمالك

كشف عدي الدباغ عن الأسباب التي دفعته لاختيار الانضمام إلى نادي الزمالك، مؤكدًا أنه كان يدرك حجم التحديات التي يمر بها النادي.

وحقق الفلسطيني عدي الدباغ، لقبه الأول مع فريق الزمالك أمس الأربعاء، بعد التتويج ببطولة الدوري المصري الممتاز.

تصريحات عدي الدباغ لاعب الزمالك

وكتب الدباغ عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام" عقب التتويج بلقب الدوري المصري الممتاز: "عندما قررت الانضمام إلى الزمالك كنت أعلم أن الظروف صعبة، لكنني كنت على يقين أيضًا أن أي بطولة سأحققها مع هذا النادي ستكون استثنائية، خاصة إذا كانت بطولة الدوري".

وأضاف اللاعب الفلسطيني: "الحمد والشكر لله، بعد موسم طويل وشاق وصعب، الزمالك بطل الدوري"، معربًا عن تقديره لجميع عناصر المنظومة التي ساهمت في تحقيق اللقب.

ووجه الدباغ الشكر إلى الجهاز الفني والإداري والطبي على الجهود الكبيرة التي بذلوها طوال الموسم، مشيدًا بالدعم المتواصل الذي قدموه للفريق في مختلف الظروف.

كما خص جماهير الزمالك برسالة تقدير، مؤكدًا أنها كانت الداعم الأول للفريق طوال الموسم، وقال إن الجماهير لعبت دورًا محوريًا في مساندة اللاعبين خلال اللحظات الصعبة قبل السعيدة.

ولم ينسَ مهاجم الزمالك توجيه الشكر إلى زملائه اللاعبين والعاملين داخل النادي، مشيرًا إلى أن الجميع قدم تضحيات كبيرة داخل وخارج الملعب من أجل الوصول إلى منصة التتويج.

وخص الدباغ بالشكر كلًا من جون إدوارد وعبد الرحمن على دعمهما المستمر، كما وجه رسالة خاصة إلى أحمد مدحت، مؤكدًا أنه كان إلى جانبه منذ اليوم الأول داخل الزمالك وأسهم بشكل كبير في تطوير مستواه البدني ومساعدته في مختلف التفاصيل.

واختتم الدباغ رسالته بعبارة: "وسمعني يا عم الحدوته... الحمد لله"، احتفالًا بالتتويج بلقب الدوري المصري مع الزمالك للمرة الأولى في مسيرته.

