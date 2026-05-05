الدوري المصري

سموحة

0 1
20:00

الزمالك

الدوري المصري

سيراميكا كليوباترا

1 1
20:00

بيراميدز

الدوري المصري

الأهلي

3 0
20:00

إنبي

دوري أبطال أوروبا

أرسنال

1 0
22:00

اتلتيكو مدريد

الدوري السعودي

الخليج

1 2
21:00

الهلال

مصراوي يكشف التشخيص المبدئي لإصابة إمام عاشور

كتب : هند عواد

11:13 م 05/05/2026 تعديل في 11:25 م
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    إصابة إمام عاشور (1)
  • عرض 5 صورة
    إصابة إمام عاشور (2)
  • عرض 5 صورة
    إصابة إمام عاشور (3)
  • عرض 5 صورة
    إصابة إمام عاشور (5)

يجري إمام عاشور، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أشعة الرنين المغناطيسي لتحديد حجم إصابته.

إصابة إمام عاشور

تعرض عاشور للإصابة خلال مباراة الأهلي وإنبي، وغادر الملعب على نقالة، قبل أن يتوجه إلى أقرب مستشفى.

ودخل عاشور في نوبة بكاء، بعد إصابة، والتف لاعبو الأهلي حوله لمواسته، كذلك محمود كهربا لاعب إنبي الحالي والأهلي السابق.

تفاصيل إصابة إمام عاشور

قال مصدر لمصراوي، إن إمام عاشور تعرض لإصابة على مستوى الركبة، خلال مباراة الأهلي وإنبي.

وأضاف: "التشخيص المبدئي لإصابة إمام عاشور كدمة ولكن سيتم حسم حجم الإصابة بناءً على الفحص بأشعة الرنين المغناطيسي التي يخضع لها اللاعب بعد أن اصطحبه طبيب الفريق إلى المستشفى".

وفاز الأهلي على إنبي، بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، في الجولة السادسة من مرحلة التتويج بالدوري المصري الممتاز.

الأهلي وإنبي الدوري المصري الممتاز إمام عاشور

النيابة العامة تباشر تحقق في تسجيل ونشر مجريات جلسة محاكمة بغير تصريح
ماذا نعرف عن نظام إيران الجديد لتنظيم مرور السفن في مضيق هرمز؟
بعد رسالة واشنطن.. إسرائيل تعلن تمديد حالة الطوارئ
أمريكا تعلن انتهاء عملية الغضب الملحمي ضد إيران
الصفقات والخطيب ورحيله.. أول تعليق من توروب بعد فوز الأهلي على إنبي
