يجري إمام عاشور، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أشعة الرنين المغناطيسي لتحديد حجم إصابته.

إصابة إمام عاشور

تعرض عاشور للإصابة خلال مباراة الأهلي وإنبي، وغادر الملعب على نقالة، قبل أن يتوجه إلى أقرب مستشفى.

ودخل عاشور في نوبة بكاء، بعد إصابة، والتف لاعبو الأهلي حوله لمواسته، كذلك محمود كهربا لاعب إنبي الحالي والأهلي السابق.

تفاصيل إصابة إمام عاشور

قال مصدر لمصراوي، إن إمام عاشور تعرض لإصابة على مستوى الركبة، خلال مباراة الأهلي وإنبي.

وأضاف: "التشخيص المبدئي لإصابة إمام عاشور كدمة ولكن سيتم حسم حجم الإصابة بناءً على الفحص بأشعة الرنين المغناطيسي التي يخضع لها اللاعب بعد أن اصطحبه طبيب الفريق إلى المستشفى".

وفاز الأهلي على إنبي، بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، في الجولة السادسة من مرحلة التتويج بالدوري المصري الممتاز.

