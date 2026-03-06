إعلان

بسبب حرب إيران.. اليابان وكندا توقعان اتفاقية استراتيجية في الدفاع والطاقة

كتب : مصراوي

07:34 م 06/03/2026

ساناي تاكايشي

وقعت اليابان وكندا اتفاقا استراتيجيا اليوم الجمعة يهدف إلى تعزيز التعاون في مجالات الدفاع والأمن الاقتصادي وأمن الطاقة، في الوقت الذي أثارت فيه الضربات العسكرية الأمريكية والإسرائيلية على إيران مخاوف بشأن إمدادات النفط العالمية.

وبحسب بيان لوزارة الخارجية اليابانية، أكدت رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايشي ونظيرها الكندي مارك كارني على أهمية أمن الطاقة في وقت يتسم بـ"عدم اليقين الجيوسياسي".

واتفق الجانبان خلال محادثاتهما في طوكيو على العمل معا لتنويع مصادر الطاقة وتوسيع التجارة والاستثمار لدعم سلاسل إمداد الطاقة، وذلك بحسب خارطة الطريق التي أصدرتها الخارجية اليابانية.

وقال كارني في مؤتمر صحفي مشترك: "العالم يمر بنقطة تحول. نرى مظاهر ذلك في الشرق الأوسط، ونراه في كل مكان".

الحرب في إيران إيران وأمريكا اليابان وكندا الشرق الأوسط

