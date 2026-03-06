إعلان

نيجيريا.. مسلحون إسلاميون يخطفون أكثر من 300 شخص

كتب : مصراوي

07:28 م 06/03/2026

مسلحون - ارشيفية

أبوجا (أ ب)

قال مسؤولون محليون إن مسلحين إسلاميين هاجموا مدينة في شمال شرقي نيجيريا اليوم الجمعة، وخطفوا أكثر من 300 شخص، بينهم نساء وأطفال.

ووقع الهجوم في مدينة نجوشي بولاية بورنو، وفقا لما ذكره بولاما ساوا، وهو مسؤول من منطقة جوزا.

وقال ساوا لوكالة أسوشيتد برس (أ ب) إن الهجوم كان على الأرجح انتقاما لعملية قام به الجيش أسفرت عن مقتل ثلاثة من قادة جماعة بوكو حرام المسلحة.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم الذي وقع اليوم الجمعة.

وتواجه نيجيريا أزمة أمنية معقدة تفرضها جماعات مسلحة مختلفة.

وأرسلت الولايات المتحدة قوات إلى الدولة الواقعة في غرب أفريقيا لمساعدة الجيش النيجيري في مواجهة انعدام الأمن.

وأفاد متحدث باسم الجيش بأن هجمات منفصلة وقعت أيضا هذا الأسبوع في مناطق كوندوجا ومارتي وجاكانا وماينوك بين أمس الأول الأربعاء وصباح اليوم الجمعة.

وقال المتحدث أوبا ساني إن القوات نجحت في صد الهجمات على مناطق كوندوجا ومارتي وجاكانا وماينوك، لكن "عددا من الجنود البواسل ضحوا بأرواحهم في سبيل أداء واجبهم"، إلى جانب أحد كبار الضباط.

ولم يتطرق المتحدث إلى التفاصيل بشأن خسائر الجيش.

ووصف ساني الهجمات بأنها "هجمات فاشلة"، وقال إنها تُظهر "اليأس المتزايد لعناصر إرهابية تتعرض لضغط عملياتي مستمر" من جانب الجيش.

ووفقا لبيانات الأمم المتحدة، لقي عدة آلاف من الأشخاص حتفهم في نيجيريا. ويقول محللون إن الحكومة لا تبذل ما يكفي لحماية مواطنيها.

نيجيريا الولايات المتحدة القوات الأمريكية الأمم المتحدة

