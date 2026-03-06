قالت وكالة "رويترز" البريطانية نقلا متحدث عسكري، الجمعة، إن ألمانيا سحبت قوات إضافية من منطقة الشرق الأوسط، في ظل التطورات الأمنية المتسارعة التي تشهدها المنطقة.

سحب القوات الألمانية من لبنان

وأوضح المتحدث العسكري، أن الجنود المنتشرين مع بعثة اليونيفيل في لبنان يتم سحبهم حاليا، بعد أن قلص الجيش الألماني وجوده بشكل حاد في مدينة أربيل شمال العراق.

وتأتي هذه التحركات ضمن استراتيجية إعادة التموضع التي تتبعها برلين لضمان سلامة أفرادها في مناطق النزاع المشتعلة.

سحب القوات الألمانية من البحرين

وذكرت وكالة الأنباء الألمانية "RND"، التي كانت أول من نشر الخبر، أن عمليات سحب القوات الألمانية المتمركزة في البحرين قد اكتملت بالفعل بعودة الجنود إلى الوطن.

وأشار التقرير، إلى أن الاستعدادات للبدء في إجراءات الانسحاب من الكويت جارية في الوقت الحالي، تمهيدا لإنهاء التواجد العسكري في تلك المواقع.

سحب القوات الألمانية من بغداد

وأفاد تقرير وكالة الأنباء الألمانية، بأن جنودا وموظفين من السفارة الألمانية في بغداد نُقلوا إلى الأردن كإجراء احترازي لتأمين البعثة الدبلوماسية.

وتشير المعطيات إلى أن سحب القوات الألمانية يشمل حاليا نحو 500 جندي ينتشرون في أرجاء المنطقة، وتحديدا في العراق والأردن.