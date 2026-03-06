إعلان

الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف قاعدة الظفرة الجوية بالإمارات

كتب : وكالات

05:45 م 06/03/2026

طائرة مسيرة - ارشيفية

أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه استهدف قاعدة الظفرة الجوية في الإمارات العربية المتحدة بطائرات مسيّرة وصواريخ دقيقة، في إطار ما وصفه بالموجة الـ22 من عملية "الوعد الصادق 4".

وقال الحرس الثوري في بيان إن الهجوم استهدف القاعدة التي وصفها بأنها تابعة لـ"العدو الأمريكي والصهيوني".

وطالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الجمعة، باستسلام إيران بشكل "غير المشروط"، باعتباره النتيجة الوحيدة المقبولة لإنهاء الأعمال العدائية.

ووعد ترامب بالمساعدة في إعادة بناء اقتصاد البلاد إذا "امتثلت طهران وعيّنت قيادة جديدة".

وكتب ترامب على منصته "تروث سوشيال": "لن يكون هناك أي اتفاق مع إيران إلا الاستسلام غير المشروط"، مضيفاً أن نيته هي "جعل إيران عظيمة مرة أخرى".

إيران وأمريكا حرب إيران الحرب على الخليج قاعدة الظفرة الإمارات

