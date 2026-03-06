إعلان

ترامب يدعو إيران إلى "استسلام غير مشروط".. ويستبعد التفاوض لإنهاء الصراع

كتب : أسماء البتاكوشي

04:38 م 06/03/2026 تعديل في 04:58 م

دونالد ترامب

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن أي اتفاق لإنهاء الصراع في الشرق الأوسط لن يكون ممكنًا ما لم تقدم إيران على "استسلام غير مشروط".

وفي منشور عبر "تروث سوشيال"، الجمعة، بدا أن ترامب يستبعد خيار التفاوض مع طهران، مؤكدًا أن أي تسوية لن تتم دون هذا الشرط.

وأضاف: "بعد ذلك، وبعد اختيار قائد أو قادة عظماء ومقبولين، سنعمل نحن والعديد من حلفائنا وشركائنا الشجعان بلا كلل لإعادة إيران من حافة الدمار، وجعل اقتصادها أكبر وأفضل وأقوى من أي وقت مضى".

وكان ترامب قد كرر في مناسبات سابقة أن القيادة في إيران يجب أن تكون مقبولة لدى الولايات المتحدة.

واختتم الرئيس الأمريكي منشوره بعبارة "لنجعل إيران عظيمة مرة أخرى" (MIGA)، في إشارة إلى شعار حملته الانتخابية الشهير "لنجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى".

إيران وأمريكا الحرب على إيران هجمات على الخليج الرئيس الأمريكي

