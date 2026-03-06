تمكن رجال مباحث مركز شرطة البرلس في كفر الشيخ من ضبط 3 أشخاص متهمين بسرقة مركبة بخارية "توكتوك" بعد تعدي أثنين منهما على سائقها والقيا في وجهه مسحوق "شطة" وتصرفا فيها للمتهم الثالث سئ النية.

تلقى اللواء إيهاب عطية، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارْا من اللواء محمد فوزي، مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن كفر الشيخ، بتلقي مركز شرطة البرلس بلاغًا من المدعو شريف فرج، 21 عامًا، سائق توكتوك، ويقيم بمدينة برج البرلس، يتهم شخصين مجهولين، بإيقافه خلال سيره بمركبته البخارية.

وكشف في بلاغه بتعدي كلا الشخصين المجهولين عليه بالضرب وألقوا في وجهه مادة حارقة (مسحوق شطة) واجبروه على النزول، واستولوا على مركبته البخارية "توكتوك" ولاذوا بالفرار.

وبالعرض على اللواء محمد فوزي، مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن كفر الشيخ أمر بتشكيل فريق بحث جنائي ترأسه العميد أحمد الصباحي، رئيس مباحث المديرية، ضم الرائد أحمد عصام، رئيس مباحث مركز شرطة البرلس لكشف غموض الواقعة، والوصول إلى مرتكبيها.

وكشفت جهود فريق البحث الجنائي، أن وراء الواقعة المدعو "أحمد.م.ع.ب.ع"، 24 عامًا، من ذوي المعلومات، ويقيم بمنطقة قسم ثان المنتزة بمحافظة الإسكندرية، و"بلال.ف.ع.ا"، 48 عامًا، عامل، ويقيم بمنطقة قسم ثان كفر الشيخ.

ألقي القبض على كلا المتهمين الأول وبحوزته فرد خرطوش، والثاني بحوزته سلاح أبيض "سكين" واقتيدا إلى مركز شرطة البرلس وبمواجهتهما باتهام صاحب البلاغ أقرا بحقيقتها من خلال تكوين تشكيل عصابي فيما بينهما لسرقة المركبات البخارية "توكتوك".

وقررا في اعترافاتهما بأنهما تحصلا على المركبة البخارية "توكتوك" الخاصة بالمجني عليه وتصرفا فيها بالبيع للمدعو "إبراهيم.م.ع.ف"، 18عامًا، ويقيم بالمراغي محافظة الإسكندرية، سئ النية .

ألقي القبض عليه وبمواجهته أقر باعتراف سابقيه وبإرشاده عن المركبة البخارية "توكتوك" جرى ضبطها، وتحرر بذلك المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة أمرت بحبس المتهمين الثلاثة 4 أيام على ذمة التحقيقات.