كتبت-هند عواد:

بدأ نجلا الفنانة هالة صدقي، سامو ومريم زكريا، مسيرتهما في كرة القدم، واحتفل التوأم بأهدافهما بنفس الطريقة.

وتلعب مريم صدقي في الفريق الأول لكرة القدم للسيدات، بعدما تدرجت في أكاديمية النادي وفريق الناشئات، فيما يلعب شقيقها في ناشئين أحد الفرق المصرية.

ونشرت مريم صدقي، صاحبة الـ16 عامًا، صورتها أثناء الاحتفال بهدفها مع زد وهي تضع إصبعها على عقلها، وبجوارها توأمها سامو الذي يحتفل بنفس الطريقة.

ويكمل توأم الفنانة هالة صدقي عامهما الـ17 في مارس المقبل 2026، إذ احتفلت بعيد ميلادهما الـ16 في مارس 2025.

جدير بالذكر أن مريم واثنين من زميلاتها في الفريق تعرضوا لحادث سير في أكتوبر الماضي 2025 أثناء ذهابهم إلى مران الفريق، لكنها عادت سريعًا للمشاركة مع الفريق في الدوري المصري.