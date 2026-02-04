مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

سموحة

- -
17:00

بيراميدز

الدوري المصري

كهرباء الإسماعيلية

- -
20:00

الزمالك

كأس ملك أسبانيا

فالنسيا

- -
22:00

أتلتيك بلباو

كأس إيطاليا

إنتر ميلان

- -
22:00

تورينو

جميع المباريات

نفس الطريقة.. لقطة طريفة لأولاد هالة صدقي أثناء احتفالهما بهدف

كتب : هند عواد

03:01 ص 04/02/2026
    مريم صدقي ابنة هالة صدقي لاعب كرة قدم في نادي زد (14)
    مريم صدقي ابنة هالة صدقي لاعب كرة قدم في نادي زد (15)
    مريم صدقي ابنة هالة صدقي لاعب كرة قدم في نادي زد (13)
    مريم صدقي ابنة هالة صدقي لاعب كرة قدم في نادي زد (12)
    مريم صدقي ابنة هالة صدقي لاعب كرة قدم في نادي زد (8)
    مريم صدقي ابنة هالة صدقي لاعب كرة قدم في نادي زد (7)
    مريم صدقي ابنة هالة صدقي لاعب كرة قدم في نادي زد (9)
    مريم صدقي ابنة هالة صدقي لاعب كرة قدم في نادي زد (10)
    مريم صدقي ابنة هالة صدقي لاعب كرة قدم في نادي زد (11)
    مريم صدقي ابنة هالة صدقي لاعب كرة قدم في نادي زد (5)
    مريم صدقي ابنة هالة صدقي لاعب كرة قدم في نادي زد (3)
    مريم صدقي ابنة هالة صدقي لاعب كرة قدم في نادي زد (2)
    مريم صدقي ابنة هالة صدقي لاعب كرة قدم في نادي زد (1)

كتبت-هند عواد:

بدأ نجلا الفنانة هالة صدقي، سامو ومريم زكريا، مسيرتهما في كرة القدم، واحتفل التوأم بأهدافهما بنفس الطريقة.

وتلعب مريم صدقي في الفريق الأول لكرة القدم للسيدات، بعدما تدرجت في أكاديمية النادي وفريق الناشئات، فيما يلعب شقيقها في ناشئين أحد الفرق المصرية.

ونشرت مريم صدقي، صاحبة الـ16 عامًا، صورتها أثناء الاحتفال بهدفها مع زد وهي تضع إصبعها على عقلها، وبجوارها توأمها سامو الذي يحتفل بنفس الطريقة.

ويكمل توأم الفنانة هالة صدقي عامهما الـ17 في مارس المقبل 2026، إذ احتفلت بعيد ميلادهما الـ16 في مارس 2025.

جدير بالذكر أن مريم واثنين من زميلاتها في الفريق تعرضوا لحادث سير في أكتوبر الماضي 2025 أثناء ذهابهم إلى مران الفريق، لكنها عادت سريعًا للمشاركة مع الفريق في الدوري المصري.

احتفال أولاد هالة صدقي

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

مريم زكريا ابنة هالة صدقي أولاد هالة صدقي نادي زد

