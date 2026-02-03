"صديقي مات أمام عيني".. حكاية جون مانو مهاجم منتخب السودان - حوار

في بداية عام 2024، رأى جون مانو أحد المتمردين يطلق النار على أقرب أصدقائه، ليلفظ صديقه أنفاسه الأخيرة أمام عينه. تلك اللحظة لم ينساها طوال السنوات الماضية.

واندلعت الحرب في السودان، في أبريل 2023، إثر صراع على السلطة بين الجيش وقوات الدعم السريع، ووصفتها الأمم المتحدة بأنها أسوأ أزمة إنسانية بالعالم.

جون مانو، صاحب الـ24 عاما، كان لاعبا في الهلال السوداني آنذاك، وبعدها انتقل إلى الأخضر الرياضي الليبي، لكنه لم ينسى أبناء بلده، ويقول مهاجم منتخب السودان في حوار لمصراوي: "أتواصل مع أهلي على قد ما نقدر، وأي رسالة منهم بتفرق معايا، للأسف فقدت صديقي، وهذا وجع سيظل معي طول العمر، لكن بحاول أحوّل الألم لدافع، فقدنا ناس كتير، وربنا يعوض السودان خير".

وقال جون مانو في حوار خاص لمصراوي: "حلم كرة القدم بدأ صغير جدًا، في الشارع وبين الأصدقاء. أول لحظة حسّيت إن الموضوع ممكن يبقى حقيقي كانت عندما تم اختياري لأول مرة لفريق منظم ولعبت مباراة رسمية وشفت اسمي في كشف المباراة. وقتها حسّيت إن التعب مش رايح على الفاضي، وإن الطريق صعب لكن ممكن، وعندما شاركت لأول مرة مع المنتخب أو لما لعبت قدام جمهور كبير وحسّيت بثقة المدرب".

وأثرت الأوضاع في السودان على شخصية جون، إذ نشأ على الاعتماد على النفس واللعب بروح قتالية؛ داخل الملعب يقاتل على كل كرة، وخارج الملعب يكون قريبا وبسيطا مع الناس، قائلا: "لأني جاي من مكان علّمني التواضع والصبر".

وعُرف جون مانو بـ"المقاتل"، وقال مهاجم السودان عن أن هذا اللقب: "اللقب جه بشكل عفوي من زمايلي والجهاز الفني بسبب أسلوبي في اللعب وعدم الاستسلام. أنا باعتبره مسؤولية قبل ما يكون لقب، لأنه بيفكرني دايمًا إني أدي أقصى حاجة عندي، اللقب تشريف لكل لاعبي المنتخب، مش لشخص واحد".

وخلال بطولة كأس الأمم الأفريقية، التي أقيمت الشهر الماضي في قطر، كان جون مانو أحد أبرز لاعبي منتخب السودان، الذين رغم كل الظروف المحيطة، وصلوا إلى دور الـ16 قبل الهزيمة من السنغال، التي توجت باللقب آنذاك.

ويقول جون مانو: "السر كان في الروح، إحنا لعبنا كعيلة واحدة، مفيش نجم واحد، كلنا بنكمّل بعض، الظروف الصعبة قرّبتنا أكتر و جعلتنا نحس إننا بنلعب من أجل بلد كامل، التحضير لأمم كان صعبا لكن منظم، اشتغلنا على الجوانب البدنية والنفسية أكتر من أي حاجة. المعسكرات كانت خارج السودان، وده ساعدنا نركز وننسى الضغوط".

وعندما تأهلت السودان لثمن نهائي أمم أفريقيا، كانت الفرحة عارمة بين الجماهير واللاعبين، رغم الصعوبات التي تمر بها بلادهم، ويقول جون إن تلك الفرحة جعلتهم يشعرون بالمسؤولية أكثر، واللحظة التي أثرت فيه، عندما تلقى رسالة من طفل سوداني، كُتب فيها: "خلّيتونا نبتسم رغم كل اللي بنمر به"، تلك الرسالة بالنسبة لجون مانو كانت أغلى من أي مكافأة، حسبما وصف.

وأضاف مانو: "رغم ذلك الإعلام يركز على منتخبات معينة، لكننا مؤمنون بأن الأداء في الملعب هو أفضل رد، مع الوقت والنتائج، الإعلام سيأتي وحده، ونحترم كل وسائل الإعلام، وكل منتخب له ظروفه".

وعن سبب الخسارة من السنغال في ثمن النهائي، رغم التقدم بهدف في البداية، قال: "السنغال منتخب كبير ويملك خبرات عالية، احنا بدأنا كويس، لكن التفاصيل الصغيرة والخبرة لعبت دور، هذه كرة قدم، أحيانًا مباراة واحدة بتتلخص في لحظة".

واختتم جون مانو حواره بالحديث عن الحرب في السودان، قائلا: "أصعب لحظة كانت الشعور بالعجز والخوف على أهلي وأصحابي، إنك تكون لاعب كرة لكن في نفس الوقت إنسان قلقان على بلده، إحساس صعب جدًا، والغربة والبعد عن الأهل، خصوصًا في أوقات محتاج تكون جنبهم. الاحتراف مش بس شهرة، هو تضحية كبيرة".

