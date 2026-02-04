محمود جنش ينشر صورا جديدة مع زوجته وأولاده

نشر محمود جنش، حارس مرمى الاتحاد السكندري الحالي، عبر حسابه الرسمي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، مجموعة من الصور الجديدة التي تجمعه بعائلته.

وظهر جنش في الصور خلال تواجده في إحدى الدول خارج مصر، مستمتعا بالأجواء الشتوية بصحبة زوجته وأطفاله في لحظات عائلية دافئة.

ويذكر أن محمود جنش انتقل إلى صفوف الاتحاد السكندري قادما من نادي مودرن سبورت خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير 2025، وذلك بعد مسيرة حافلة قضاها مع نادي الزمالك منذ بداية مشواره الرياضي.

وكان جنش قد انضم إلى نادي الزمالك قادما من نادي الأوليمبي السكندري عام 2011، واستمر ضمن صفوف القلعة البيضاء لمدة 11 عامًا قبل رحيله النهائي عن الفريق عام 2022.