تامر حسني يوجه رسالة لابنة حسني عبد ربه لهذا السبب

وجه الفنان تامر حسني رسالة خاصة إلى نور، ابنة لاعب الإسماعيلي السابق حسني عبد ربه، بمناسبة عيد ميلادها.

وكان حسني عبد ربه قد نشر فيديو يظهر فيه الفنان تامر حسني وهو يهنئ نور بعيد ميلادها السادس عشر، قائلا: "أحلى نور في الدنيا، كل سنة وأنتي طيبة يا نور، أنا بحبك جدا، وعارف إنك بتحبيني أوي".

وأضاف: "بابا بيحبك أوي، وأنا وبابا صحاب من زمان، وإنتى نور حسني، وأنا تامر حسني."

واحتفلت نور حسني عبد ربه بعيد ميلادها السادس عشر وسط أصدقائها وعائلتها في أجواء عائلية دافئة.

وعلق حسني عبد ربه على تهنئة تامر حسني قائلا: "شكراً تامر حسني، وكل سنة وأنتى طيبة يا أجمل نور في الدنيا."