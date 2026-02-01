مباريات الأمس
زوجة ياسر إبراهيم تنشر صورًا برفقة ابنتها داخل صالة الجيم

كتب : مصراوي

06:27 ص 01/02/2026
القاهرة – مصراوي

نشرت أسماء ياسر، زوجة ياسر إبراهيم لاعب منتخب مصر والنادي الأهلي، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة لها برفقة ابنتها.

ودائما ما تحرص أسماء على مشاركة صور تجمعها بعائلتها وأبنائها في أجواء أسرية دافئة، تنال بتفاعل وإعجاب واسع من المتابعين.

ويذكر أن ياسر إبراهيم شارك أساسيا في مباراة الأهلي أمام يانج أفريكانز، التي أقيمت أمس، وانتهت بالتعادل الإيجابي بنتيجة 1-1.

ومن المقرر أن يواجه النادي الأهلي نظيره البنك الأهلي يوم الثلاثاء الموافق 3 فبراير، ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من بطولة الدوري المصري.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

ياسر إبراهيم الأهلي زوجة ياسر إبراهيم صور زوجة ياسر إبراهيم

