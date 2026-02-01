مباريات الأمس
"نرجسية".. زوجة النني تنشر صورا جديدة وتعلق

كتب : مصراوي

06:41 ص 01/02/2026
القاهرة – مصراوي

نشرت حنان المغربية، زوجة محمد النني الثانية لاعب الجزيرة الإماراتي الحالي، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورا جديدة لها.

وظهرت حنان في الصور بالزي المغربي، بإطلالة أنيقة، حيث نالت الصور إعجاب وإشادة عدد كبير من المتابعين.

وعلقت حنان على الصور قائلة: "متمردة، متغطرسة، نرجسية".

ويذكر أن حنان، زوجة النني، تعمل صانعة محتوى (بلوجر)، وتمتلك حسابا رسميا على موقع "إنستجرام"، يبلغ عدد متابعيه ما يقرب من 63 ألف متابع.

زوجة النني الثانية النني الجزيرة الأماراتي صور زوجة النني الثانية

إعلان

