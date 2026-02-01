"نرجسية".. زوجة النني تنشر صورا جديدة وتعلق

رسالة خاصة من ماليك إيفونا إلى يلسين كامويش بعد انضمامه للأهلي

القاهرة – مصراوي

نشرت حنان المغربية، زوجة محمد النني الثانية لاعب الجزيرة الإماراتي الحالي، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورا جديدة لها.

وظهرت حنان في الصور بالزي المغربي، بإطلالة أنيقة، حيث نالت الصور إعجاب وإشادة عدد كبير من المتابعين.

وعلقت حنان على الصور قائلة: "متمردة، متغطرسة، نرجسية".

ويذكر أن حنان، زوجة النني، تعمل صانعة محتوى (بلوجر)، وتمتلك حسابا رسميا على موقع "إنستجرام"، يبلغ عدد متابعيه ما يقرب من 63 ألف متابع.