

وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن المفاوضات جارية حاليا بين إيران والولايات المتحدة.

وأضاف ترامب: "دعوا المفاوضين يتولون الأمر الإيرانيون يرغبون في التوصل إلى شيء ما، وسنرى إن كان سيتم إنجاز شيء".

وتابع: "أتيحت لهم فرصة في السابق للتوصل إلى اتفاق، لكنها لم تنجح، وقمنا حينها بعملية مطرقة منتصف الليل".

وأكد ترامب: "لا أعتقد أنهم يريدون تكرار ذلك مرة أخرى، لكنهم يريدون التفاوض ونحن نتفاوض معهم حاليا"، وفقا لروسيا اليوم.