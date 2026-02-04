إعلان

ترامب: الإيرانيون يرغبون في التوصل إلى شيء ما.. وسنرى إن كان سيتم إنجاز شيء

كتب : مصراوي

01:26 ص 04/02/2026

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن المفاوضات جارية حاليا بين إيران والولايات المتحدة.

وأضاف ترامب: "دعوا المفاوضين يتولون الأمر الإيرانيون يرغبون في التوصل إلى شيء ما، وسنرى إن كان سيتم إنجاز شيء".

وتابع: "أتيحت لهم فرصة في السابق للتوصل إلى اتفاق، لكنها لم تنجح، وقمنا حينها بعملية مطرقة منتصف الليل".

وأكد ترامب: "لا أعتقد أنهم يريدون تكرار ذلك مرة أخرى، لكنهم يريدون التفاوض ونحن نتفاوض معهم حاليا"، وفقا لروسيا اليوم.

